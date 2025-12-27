Iglesia: Murió Jeffrey R. Holland, líder clave de la Iglesia mormona

Holland falleció en la madrugada del sábado en Salt Lake City a causa de complicaciones asociadas a una enfermedad renal, según precisó la institución, conocida popularmente como la Iglesia mormona.

El líder religioso presidía el Cuórum de los Doce Apóstoles, uno de los máximos órganos de gobierno de la iglesia, encargado de definir políticas doctrinales y supervisar los amplios intereses administrativos y económicos de la organización.

Por su antigüedad dentro del cuórum, Holland era el siguiente en la línea de sucesión tras el actual presidente de la iglesia, Dallin H. Oaks, de acuerdo con el tradicional sistema de reemplazo basado en la jerarquía y la antigüedad. Con su fallecimiento, el siguiente en la línea sucesoria pasa a ser Henry B. Eyring, de 92 años, uno de los dos principales consejeros de Oaks.

La iglesia informó que Holland había sido hospitalizado durante las festividades navideñas para recibir tratamiento por problemas de salud persistentes. Observadores y expertos en la fe habían señalado ya en octubre un deterioro en su estado físico, cuando Oaks no lo eligió como consejero. En ese período, Holland asistió a varios eventos oficiales en silla de ruedas.

Su muerte marca el fin de una de las trayectorias más influyentes dentro de la cúpula de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, institución con millones de fieles en todo el mundo. (ANSA).