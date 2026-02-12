Iglesia: para San Valentín, los obispos españoles lanzan un videojuego de bodas

La iniciativa, dedicada a la "belleza del matrimonio cristiano", celebra la "Semana del Matrimonio" (del 14 al 20 de febrero) con eventos creativos y actividades interactivas, disponibles a través de la app "MatrimONio".

El juego, titulado "Sube de nivel!", "El juego de dos", se presenta como un viaje de crecimiento, cuyo objetivo es poner a prueba la preparación de las parejas para un compromiso duradero y definitivo.

"El amor, la aventura más épica" es el lema del videojuego, disponible en matrimosioesmas.org/juego, y listo para cautivar a cualquiera que quiera descubrir si está listo para un amor que perdure en el tiempo.

"Con esta campaña, queremos fomentar la reflexión sobre el matrimonio cristiano no solo como un compromiso entre dos personas, sino como una vocación, en la que Dios es parte fundamental", explica la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un comunicado.

La iniciativa, en la que también participaron estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, fue desarrollada por el equipo de Artax Games y Narayech Laboratories.

Esta iniciativa contemporánea se conecta con la sociedad gamificada actual e invita a la reflexión sobre la importancia de la elección, el compromiso y el respeto en el matrimonio.

En un país como España, donde el número de uniones religiosas sigue una tendencia a la baja: en 2022, representaban alrededor del 20-25% del total de matrimonios, en comparación con el 75-80% de las uniones civiles, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). (ANSA).