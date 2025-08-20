Iglesia trasladada en Suecia llegó a destino

Toda la ciudad del norte de Suecia ha tenido que ser reubicada en los últimos años debido a la expansión de la mina subterránea, lo que pone en riesgo de derrumbe la zona donde antiguamente se encontraba.

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia también visitó la nueva ubicación de la iglesia y quedó impresionado por el trabajo realizado: "Es un placer ver que trasladan la iglesia, lo cual es muy significativo", declaró el monarca, citado por la agencia de noticias sueca TT, al hablar con Stefan Holmblad Johansson, gerente de proyecto de la empresa minera Lkab, que opera la mina. (ANSA).