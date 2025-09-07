Iglesias de Chicago piden resistencia pacífica ante posible intervención federal

CHICAGO (AP) — El reverendo Marshall Hatch instó a los feligreses de una destacada iglesia afroamericana en el lado oeste de Chicago a portar identificación, mantenerse conectados con la familia y protestar en un momento en que la ciudad se prepara para una esperada intervención federal.

"Necesitan empezar a decirle a la gente dónde están, para que no desaparezcan", dijo Hatch durante los servicios del domingo en la Iglesia Bautista Misionera New Mount Pilgrim. "No vamos a desesperarnos. No vamos a sentirnos amenazados. No vamos a rendirnos ni a ceder ante el fascismo y el autoritarismo".

Al tiempo que Chicago se prepara para una represión de la aplicación de la ley de inmigración y un posible despliegue de la Guardia Nacional, las iglesias de toda la ciudad intensificaron su respuesta desde el púlpito. Algunas trabajaron para calmar los temores sobre la detención y deportación, y otras abordaron la posibilidad inminente de más presencia policial en las calles de la tercera ciudad más grande del país.

El presidente Donald Trump ha amenazado con una intervención federal en bastiones demócratas, advirtiendo recientemente que se podría usar una fuerza apocalíptica en Chicago para combatir el crimen y aumentar las deportaciones. Ha citado repetidamente los planes esperados ante las feroces objeciones de las autoridades locales y muchos residentes que lo consideran innecesario e indeseado.

Aunque el temor ha sido elevado en los círculos de inmigrantes desde que Trump asumió el cargo por segunda vez, la amenaza de más agencias federales y tropas también ha avivado las tensiones, particularmente en las comunidades afroamericanas y latinas donde la confianza en la policía es frágil.

Entre los asistentes a la iglesia estaba Lester Burks, un veterano del ejército de Estados Unidos de 74 años que dijo que una presencia militar en Chicago será amenazante.

"No quiero soldados aquí", dijo. "Están entrenados para combatir".

Los detalles sobre la intervención esperada han sido escasos, incluyendo su enfoque y cuándo se espera que comience. El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, dijo el domingo en el programa "State of the Union" de la cadena CNN que la acción de las fuerzas del orden federales llegará a Chicago esta semana. También prometió más operaciones de aplicación en lugares de trabajo como la masiva en una planta de Hyundai en Georgia.

"Puede esperar acción en la mayoría de las ciudades santuario del país", advirtió.

El gobierno de Trump ha apuntado repetidamente, y demandado sin éxito, a las leyes de santuario de Chicago, que están entre las más fuertes del país. Su gobierno lanzó una operación nacional de aplicación de la ley de inmigración en la ciudad en enero.

No hay una definición oficial para las políticas de santuario o las ciudades santuario.

Los términos generalmente describen límites a la cooperación local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El ICE aplica las leyes de inmigración de Estados Unidos a nivel nacional, pero a veces busca ayuda de las autoridades estatales y municipales.

Esta vez, el Departamento de Seguridad Nacional planea usar una base militar al norte de la ciudad y ha alertado a las autoridades de otro suburbio que usarán un centro federal de procesamiento de inmigración allí para una operación que potencialmente durará 45 días. Por su parte, Trump ha advertido que podría enviar tropas de la Guardia Nacional a Nueva Orleans antes que a Chicago.

Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington, D.C., donde también ha federalizado la fuerza policial. Un juez federal ha dictaminado que el despliegue en Los Ángeles es ilegal.

La mayoría de los casi tres millones de habitantes de Chicago son afroamericanas o latinas. New Mount Pilgrim está ubicada en el vecindario de West Garfield Park de la ciudad, un vecindario mayoritariamente afroamericano que ha enfrentado un crimen persistente y años de desinversión, incluyendo cinco escuelas que cerraron en 2013 como parte del mayor cierre masivo de escuelas públicas en la historia de Estados Unidos.

A menudo, la iglesia ha hecho un llamado a tomar medidas contra la violencia callejera, pese a que las tasas de crimen violento en Chicago han disminuido sustancialmente en los últimos años como parte de una tendencia nacional. Sus grandes instalaciones de arte en vitrales representan las vidas de los esclavos y conmemoran a las personas afroamericanas asesinadas por la violencia. El domingo, la iglesia celebró la inauguración de un centro de artes y activismo cercano que dijo era parte de la solución.

"No estamos pidiendo militares, estamos pidiendo recursos", dijo Hatch a los feligreses. "Sabemos que hay una correlación entre recursos y violencia".

En otras partes de la ciudad, otras iglesias recordaron a los fieles sus derechos cuando se trata de interacciones con agentes de inmigración, instándolos a llevar los documentos necesarios.

La sensación de estar en tensión era familiar para muchos en Chicago, y la operación esperada puso un freno a las usualmente festivas celebraciones del Día de la Independencia de México en la ciudad. Los líderes de la iglesia dijeron que la operación de inmigración de enero en Chicago tuvo un efecto escalofriante en la asistencia a las iglesias con gran presencia de inmigrantes y latinos, ya que la gente se quedó en casa.

El clero dijo que se estaban preparando para lo mismo en las próximas semanas.

"Se siente como si cualquier cosa pudiera suceder en cualquier momento", indicó el reverendo Paco Amador de la Iglesia Comunitaria New Life en el barrio predominantemente mexicano de Little Village.

“Sería irresponsable no hablar de esto”.

El periodista de The Associated Press Calvin Woodward contribuyó a este despacho desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.