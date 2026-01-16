Iglesias niega haber "abusado" a ninguna mujer

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", señala el artista en su perfil de Instagram.

De esta forma, el cantante, de 82 años, rompe su silencio después de las acusaciones reveladas el martes en una investigación periodística de El diario.es y Univisión Televisión.

Fuentes de su entorno dijeron este jueves a la revista Hola que el cantante estaba "preparando su defensa" y que dijo que "todo se va a aclarar".

El artista contrató al abogado José Antonio Choclán, con bufete en Madrid, reveló la prensa española.

En Instagram añade: "Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave".

La esposa del cantante, Miranda Rynsburger, ha publicado un mensaje junto al comunicado que dice "A tu lado, siempre".

La fiscalía de la Audiencia Nacional tomará declaración a las dos ex empleadas, una trabajadora doméstica y otra fisioterapeuta, que le denunciaron el pasado 5 de enero representadas por la organización Women's Link.

Las denunciantes, contaron a El diario.es, según publica hoy, lo que el cantante les decía si decidían hablar sobre él: "Él siempre decía: si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer".

Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, reveló que otras mujeres que fueron trabajadoras de Iglesias se han puesto en contacto con ella, sin revelar más detalles.

