Ignacio Galán e Iberdrola reciben los premios a Mejor Primer Ejecutivo y Mejor Energética Europea de Extel
MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha sido reconocido como Mejor Primer Ejecutivo de las ‘utilities’ europeas en los Extel Europe & Emerging EMEA Equities Awards 2025. Este reconocimiento, cuya ceremonia de entrega se celebró en Londres con más de 250 expertos del ámbito financiero, se une a los otros seis recibidos por la compañía: Mejor equipo de relación con inversores de todas las empresas energéticas, y Mejor CFO, Mejor Consejo de Administración, Mejor Programa ESG, Mejor Programa de Relación con Inversores, y Mejor Capital Markets Day, del sector utilities. Según la eléctrica, estos premios consolidan a la compañía como “líder en transparencia, comunicación financiera y compromiso con sus accionistas”, y avalan “su excelencia en la gestión empresarial”.
Estos premios, concedidos por Extel, compañía de análisis de relaciones con inversores, se basan en encuentas independientes realizadas a 110 firmas de inversión y análisis y cuentan con la participación de 156 profesionales del sector. El grupo celebró recientemente su Capital Markets Day en Londres, donde, ante la comunidad financiera e inversora, presentó su Plan Estratégico 2025-2028, que pretende transformar el perfil de Iberdrola hacia una empresa “más regulada”, con las redes como vector de crecimiento.
Iberdrola anunció unas inversiones para impulsar la electrificación de la economía y las nuevas necesidades de las redes eléctricas de 58.000 millones de euros, de los cuales dos terceras partes irán destinadas a redes de transporte y distribución, fundamentalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos.
Desde la presentación del Plan Estratégico, Iberdrola ha incrementado su capitalización en más de 3000 millones de euros hasta superar los 108.000 millones y rondar los máximos históricos.
