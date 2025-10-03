Igor Paixão, primera samba con el Marsella

Después de llegar lesionado, el brasileño Igor Paixão, fichaje más caro de la historia del Olympique de Marsella, se ha incorporado progresivamente a la competición, antes de brillar el martes con un doblete en la goleada 4-0 sobre el Ajax en la Liga de Campeones.

Una conducción del balón perfecta y una conclusión letal, luego unos pasos de samba y una gran sonrisa frente al fondo sur: el cohete Paixao acababa de ser lanzado.

Apenas unos minutos después de ese primer gol con el Marsella, el exjugador del Feyenoord firmó el segundo contra el Ajax, el 2-0 provisional, con un disparo seco.

Para poner la cereza sobre el pastel de su gran partido, Paixão dio la asistencia a Pierre-Emerick Aubameyang para el 4-0 definitivo.

Después de su baja inicial y de varias semanas para recuperar la forma física, Igor Paixão parece ahora al 100%, o casi, y el mensaje ha sido claro antes de que su equipo se mida el sábado al colista Metz en la séptima jornada de la Ligue 1, donde el Marsella es tercero, a tres puntos del líder Paris Saint-Germain.

"Lo incorporamos lesionado, ya lo sabíamos", señaló el martes Medhi Benatia, director de fútbol del club francés. "Pero es una persona que siempre sonríe y es muy trabajador. Tanto él como su familia querían venir a Marsella. Un doblete así, en la Liga de Campeones, es bueno para adaptarse y para la confianza. Es magnífico", añadió el directivo del Olympique.

Debut discreto -

"Las críticas en Marsella son como el sol, las tienes casi todos los días", reaccionó por su parte el entrenador Roberto De Zerbi, consciente de que el caso de Paixão generó muchas dudas entre los hinchas.

"Paixão ha estado lesionado dos meses. Estaba progresando, intentamos ir aumentando el número de minutos poco a poco. Y esta noche marcó. Pero ya en Estrasburgo (el pasado viernes) se veía con él que había algo. En cualquier caso, estoy contento porque los atacantes necesitan goles para su confianza y para trabajar mejor", añadió De Zerbi en la noche del triunfo europeo de esta semana.

Antes de ese duelo contra el Ajax, el menudo (1,68 m) extremo brasileño había tenido un inicio tímido con el Olympique de Marsella, algo lógico después de su lesión.

Su primera entrada en juego fue ante el Lorient en Ligue 1 y en el campo del Real Madrid en Champions, sin brillar. Luego ya fue titular contra el Paris Saint-Germain y el Estrasburgo, frente a los que no pudo destacar en exceso.

Estrella en Países Bajos -

"A veces, con algunos jugadores, hay que invertir tiempo para mejorar su condición física y su confianza. Puedes hablar con el jugador, darle un abrazo, pero ponerle en el campo es la mejor solución", afirmó De Zerbi.

"Ahora lo pongo y cuando siento que está cansado o que hay un riesgo, lo cambio.

“Paixão se está convirtiendo en el jugador que todos conocíamos”, celebró.

Su principal aval para aterrizar en la Ligue 1 fue la gran pasada temporada con el Feyenoord neerlandés (18 goles y 14 asistencias), lo que llevó al Marsella a pagar por él 35 millones de euros (unos US$40 millones).

En la liga de los Países Bajos lo conocen bien y así lo confirmó el martes el entrenador del Ajax, John Heitinga.

“Con un jugador así, el Marsella va a vivir noches bonitas”, vaticinó.

stt/jde/dr/ag