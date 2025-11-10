Igualdad abre el trámite de audiencia e información pública sobre el estatuto de la Autoridad para la Igualdad de Trato

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Igualdad ha abierto el trámite de audiencia e información pública del proyecto del real decreto por el que se aprueba el estatuto de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

El departamento que dirige Ana Redondo pretende concretar las funciones de la Autoridad o la creación de un Centro de Documentación y Memoria sobre Discriminación, Odio e Intolerancia. Para ello el periodo de participación permanecerá abierto hasta el próximo viernes 21 de noviembre en la página web de Igualdad.

La creación de la Autoridad Independiente estaba incluida en la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida como 'Ley Zerolo', que regula la creación de un organismo que ofrezca protección frente a la discriminación y promueva el cumplimiento del derecho antidiscriminatorio.

El objetivo de esta actuación es dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, con la aprobación de los mencionados estatutos.

Además, se desarrollará la estructura organizativa de la Autoridad Independiente, su funcionamiento interno, el régimen jurídico del personal a su servicio, así como el régimen de contratación, patrimonial y de financiación, presupuestario, de contabilidad y el asesoramiento jurídico.