Igualdad eleva a 28 las mujeres asesinadas por violencia machista este año tras confirmar el caso de Murcia

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 28 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, y a 1322 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de El Algar (Murcia). Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 64 años, asesinada presuntamente por su cónyuge este martes 16 de septiembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Guardia Civil detuvo este martes a un individuo, de 66 años, por matar presuntamente con un cuchillo a su mujer, de 64 años, en la diputación cartagenera de El Algar, según han informado fuentes de la Benemérita. Se trata del primer asesinato por violencia machista de este año en Murcia. Por comunidades, Andalucía cuenta, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género en 2025, con ocho casos. Le sigue Cataluña y Asturias, con tres; Canarias, Extremadura y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra, La Rioja y Murcia, con uno cada una.