Igualdad eleva a 34 las asesinadas este año por violencia machista, tras confirmar un caso en Huelva

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Igualdad ha elevado a 34 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año 2025 y a 1.329 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de una mujer en Huelva. Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 47 años, asesinada presuntamente por su expareja este domingo 2 de noviembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, de 56 años. Se trata del undécimo asesinato por violencia de género este 2025 en Andalucía, la comunidad con mayor número de casos. Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno cada una. Asimismo, la víctima confirmada este lunes es la primera asesinada por violencia de género en noviembre. Mientras, el mes de octubre dejó cinco crímenes machistas. El cuerpo sin vida de la mujer con "signos evidentes de violencia" fue localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que la mujer era una trabajadora de una finca y al ser localizada presentaba "evidentes signos de violencia". De las 34 víctimas de violencia machista de este año, 26 no contaban con denuncias previas contra su presunto agresor, lo que supone el 76,5%. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas y de los agresores, en ambos casos el 61,8% son españoles y el 38,2% de otro país.