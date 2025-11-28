Igualdad eleva a 40 las asesinadas este año por violencia de género tras confirmar dos casos en Málaga

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 40 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025 y a 1.335 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos, ambos en la provincia de Málaga.

El primer caso es el de una mujer de 60 años presuntamente asesinada por su pareja el 22 de noviembre, que no figuraba en el sistema VioGén. La segunda víctima es una mujer de 25 años, asesinada presuntamente por su cónyuge el pasado 26 de noviembre. Tanto víctima como supuesto agresor figuran en VioGén con otras parejas diferentes, aunque ambos casos estaban inactivos.

Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de crímenes machistas en 2025, con 13; seguida de Asturias, Extremadura, Cataluña y Madrid, con tres; Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja, y Aragón, con uno cada una.

"Mi más sentido pésame y mi cariño para las familias de las dos mujeres asesinadas en Málaga por la #ViolenciadeGénero. Debemos eliminar esta sinrazón desde cada esfera de nuestra sociedad. Firmes, sin dar ni un paso atrás, unidos y unidas. Llama al 016, #NiUnaMás", ha afirmado Pedro Sánchez en su cuenta de X tras conocer esta noticia.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, también han expresado su condena y rechazo ante estos asesinatos machistas y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de las víctimas, además de insistir en el esfuerzo desde instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad "para llegar a tiempo y evitar más muertes".

"Condenamos, con la convicción de que la democracia española terminará con la violencia de género, los asesinatos machistas de María Victoria y Concepción. Con todo mi respeto y el apoyo a sus familias y amigos, reafirmo nuestro compromiso para avanzar hacia su erradicación", afirma Ana Redondo en su cuenta de X.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email '016-online@igualdad.gob.es', el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página 'violenciagenero.igualdad.gob.es', funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS.