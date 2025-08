Igualdad interpela “especialmente” a los hombres en su campaña contra la violencia digital: “No formes parte de ello”

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha interpelado "especialmente" a los hombres en su nueva campaña de verano 'Violencia digital .es violencia' para promover un uso "responsable y respetuoso" en Internet. "Más del 73% de las mujeres que acceden a Internet han sufrido algún tipo de violencia digital. No formes parte de ello", concluye el spot. Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la iniciativa está dirigida "a visibilizar las distintas formas de violencia machista que se manifiestan en Internet y en las redes sociales". "El objetivo es sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de este problema, fomentar su prevención y promover una denuncia efectiva", ha recalcado. El spot principal de la campaña enumera y ejemplifica diferentes escenarios cotidianos (discotecas, playas, gimnasios, oficinas) para recordar que la violencia machista no se limita a lugares físicos. "Uno de los lugares con más violencia machista de España no es un lugar", afirma. De hecho, el Ministerio apunta que "aunque cambie el escenario, la violencia es la misma y debe ser reconocida y combatida en todos los ámbitos". Asimismo, Igualdad añade que la campaña se dirige "especialmente" a los hombres, con el propósito de "promover un cambio de actitudes y un uso responsable y respetuoso de las nuevas tecnologías". También agrega que busca involucrar a la juventud y a la sociedad en su conjunto en la construcción de un entorno de apoyo a las víctimas y un "rechazo claro" a los agresores. Esta iniciativa se enmarca en el recientemente renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado mes de febrero por el Congreso de los Diputados. El pacto amplía sus medidas e incorpora, por primera vez, la violencia económica, vicaria y digital como áreas prioritarias de actuación. En esta misma línea, Igualdad considera "imprescindible" educar e informar a las nuevas generaciones sobre el uso "seguro y responsable" de Internet y, en particular, de las redes sociales. "También es fundamental promover la denuncia de estas agresiones y aislar socialmente a quienes las cometen. Quienes hostigan, controlan o humillan en el universo digital, han de tener claro que no cuentan con el apoyo de su entorno. La sociedad debe demostrarles que están solos", destaca. Finalmente, destaca que la violencia digital causa "daño profundo" y que estas agresiones "vulneran la libertad, la seguridad y el bienestar de las víctimas".