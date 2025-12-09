Igualdad investiga como crimen machista el caso de una mujer en Barcelona, que elevaría a 43 las asesinadas en 2025

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra investigando como presunto crimen machista el caso de una mujer presuntamente asesinada en Barcelona. De confirmarse, elevaría a 43 las víctimas este 2025 y a 1.338 desde 2003, cuando empezaron a recabarse datos.

Así lo ha informado este lunes a través de las redes sociales la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Este nuevo caso se suma a dos de la semana pasada en Sevilla y Toledo, que aún no han sido confirmados como violencia machista.

La última actualización de la estadística del Ministerio de Igualdad fue el 3 de diciembre y se corresponde con la confirmación del caso de violencia de género de una mujer de 29 años, presuntamente asesinada por su cónyuge en Alicante. La víctima tenía una hija menor de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En este sentido, el Ministerio de Igualdad confirmó en noviembre siete asesinatos por violencia de género, el segundo mes de 2025 con más casos, superado por junio, con ocho.