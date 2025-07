Igualdad pide ampliar la mirada del feminismo para lograr “una conciencia crítica” y saber “movilizar” a los hombres

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, ha pedido este viernes ampliar la mirada "a las diferentes visiones" del feminismo para ir "hacia una conciencia crítica", al tiempo que ha insistido en la importancia, a través del "arma poderosa del dialogo", de saber movilizar a la ciudadanía y "especialmente a los hombres". En este punto, Guijarro ha hecho hincapié en el "imperativo" de encontrar ideas "en tiempos de resistencia". "Las mujeres estamos obligadas a escucharnos desde el respeto democrático", ha subrayado durante la mesa redonda 'La violencia vicaria desde el punto de vista judicial', en el marco de la clausura del curso de verano 'Violencia vicaria: situación actual y retos', organizado por la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. La secretaria de Estado también ha hecho un llamamiento a los hombres "buenos", a quienes ha instado a no quedarse en silencio, ya que el silencio "no es neutral" pues, a su juicio, "es estructura y complicidad". "Hay que dialogar con estos hombres y con algunas mujeres. Así vamos a ampliar una masa social más igualitaria y no violenta. De eso hace mucha falta", ha reiterado Guijarro. Por último, ha recordado que el feminismo "ha sido siempre una gran revolución pacífica" y un instrumento de dialogo para "convencer y movilizar a la ciudadanía, especialmente a los hombres", a través de "banderas" como "la igualdad, la democracia y la cultura de paz". RECETAS CONTRA LA VIOLENCIA VICARIA: DETECTAR, PROTEGER Y FORMAR En la mesa redonda, moderada por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Esther Erice Martínez, se han tratado diferentes temas relativos a la violencia vicaria, aquella que se ejerce contra seres queridos, como los hijos, para hacer daño a la mujer. En este sentido, el foco se ha puesto especialmente en los indicadores de riesgo de detección de comportamientos de violencia vicaria en hombres violentos; en la escucha y en la protección de las niñas y los niños; y en la importancia de la formación jurídica en violencia de género para los profesionales de los órganos jurídicos. La conferencia ha contado con las intervenciones de la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe, Cira García Domínguez; la magistrada y jueza sustituta, Isabel Jiménez García; y la fiscal de Sala, jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Teresa Peramato Martín. Al respecto, García Dominguez ha insistido en la necesidad de "proteger a los niños y niñas para detectar" la violencia vicaria, algo que pasa por "tener tiempo para escuchar un contexto de violencia vicaria" y conocer este fenómeno "con todas sus caras y con todas sus aristas". En la misma línea Jímenez García ha insistido en la importancia de la escucha de miles de niños que están en riesgo de enfrentarse a situaciones de violencia vicaria. "Escuchamos y creemos a los niños. Cuando los escuchamos se sienten protegidos y te lo explican todo", ha advertido. "Abogo no solo por escuchar, sino por explicarles a los niños y a las niñas, y espero en el futuro también a los adultos, qué es lo que hemos decidido en un lenguaje comprensible. La justicia tiene que ser cercana, tiene que realmente parecer lo que es, que es un derecho de los ciudadanos. Nosotros estamos al servicio de la ciudadanía", ha subrayado. Por otro lado, Peramato Martín ha reivindicado las herramientas que ofrece el conjunto del ordenamiento jurídico para "proteger adecuadamente a los niños", haciendo referencia a los procedimientos civiles, en los que hay "muchas posibilidades para proteger directamente a los niños y también a sus madres". Además, ha pedido más formación "en perspectiva de género, en perspectiva de la infancia, en perspectiva del trauma, en violencia de género y en violencia vicaria", subrayando que hace falta que los órganos judiciales "estén dotados verdaderamente de profesionales magistrados y otros profesionales con esa formación". "Para luchar y para vencer a los maltratadores necesitamos formación, sensibilidad y empatizar con las víctimas en cuanto a dedicación exclusiva a la defensa sobre la mujer. Cuando intervienen profesionales que no están especializados y que no se dedican exclusivamente a la materia seguramente no tenemos la respuesta que queremos", ha zanjado Peramato Martín.