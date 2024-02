Dallas--(business wire)--feb. 15, 2024--

Desde 2021, Mary Kay Inc. sostiene una alianza con Equal Rights Trust (ERT), una organización cuya misión es fomentar la igualdad a través de la ley en todo el mundo. Como parte de esta colaboración, Mary Kay Inc. brindó su apoyo a una nueva investigación enfocada en entender y enfrentar los impactos discriminatorios de la inteligencia artificial (IA) y sus consecuencias sobre la igualdad de género, para el desarrollo de un nuevo “enfoque de igualdad por diseño”.

La iniciativa culminó con el reciente lanzamiento de un nuevo conjunto de estándares legales, los Principios de igualdad por diseño en la toma de decisiones algorítmica, desarrollados por Equal Rights Trust y respaldados por un grupo de organizaciones de igualdad internacional líderes. Los Principios desarrollan los motivos por los cuales los gobiernos nacionales y las empresas deben adoptar este enfoque y ofrecen una guía detallada para su implementación.

Jim Fitzgerald, director de Equal Rights Trust, acaba de publicar un artículo donde se destacan los rápidos avances y el potencial transformador de la inteligencia artificial, además de advertir sobre los efectos adversos y las amenazas discriminatorias que representan estos sistemas algorítmicos desregulados.

A continuación, las declaraciones deJim Fitzgerald, director de Equal Rights Trust,yMelinda Foster Sellers, directora de personal de Mary Kay Inc.:

Acerca de Equal Rights Trust

Equal Rights Trust es una organización no gubernamental independiente cuyo objetivo es eliminar la discriminación y garantizar que todos puedan participar en la sociedad de manera igualitaria. Para lograrlo, realiza alianzas para brindar asistencia de expertos a los actores que se encuentran en la primera línea de la lucha contra la discriminación, con el objetivo que puedan pugnar por el desarrollo, la adopción y la implementación de leyes de igualdad, y para que esas leyes se utilicen de manera efectiva. Desde 2007, Equal Rights Trust ha apoyado a activistas de la igualdad en más de 50 países, además de generar consensos a nivel internacional sobre la necesidad de contar con leyes de igualdad integrales y sus contenidos. Más información en equalrightstrust.org

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer las vidas de las mujeres. Ese sueño ha florecido en una empresa global con millones de miembros de fuerzas de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, las oportunidades que brinda Mary Kay han empoderado a las mujeres para que definan sus propios futuros a través de educación, tutoría, apoyo e innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que está detrás de la belleza y a fabricar productos de cuidado de la piel, cosméticos decorativos, suplementos nutricionales y fragancias de vanguardia. Mary Kay cree en la preservación de nuestro planeta para las generaciones futuras, en proteger a las mujeres víctimas de cáncer y abuso doméstico y en apoyar a la juventud para que siga sus sueños. Más información en marykayglobal.com. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en X (anteriormente conocido como Twitter)

