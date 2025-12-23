Igualdad rebaja a 46 las asesinadas por violencia machista este año tras excluir un caso en Asturias

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Igualdad ha rebajado de 47 a 46 el número de asesinadas por violencia de género este año tras excluir un caso de una mujer desaparecida el 7 de mayo en Asturias, al no encontrarse acreditada la existencia de relación de pareja entre la víctima y el presunto asesino.

Tras la exclusión de este caso también descienden a 1.342 las asesinadas por violencia machista desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Asimismo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado este martes en un mensaje en la red social X que estaba recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Vizcaya. Si bien, fuentes del departamento que dirige Ana Redondo han confirmado a Europa Press que finalmente se ha descartado.

En lo que respecta a diciembre, el Ministerio de Igualdad ha confirmado un total de cinco asesinatos machistas: en Valencia, Toledo, Sevilla, Barcelona y Alicante.