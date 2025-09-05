LA NACION

Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Gerona que elevaría a 26 las asesinadas este año

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Gerona, que, de confirmarse, elevaría a 26 las asesinadas este año por violencia de género y a 1320 desde 2003. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del tercer asesinato por violencia machista de este año en Cataluña.

En este sentido, los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona están investigando la muerte violenta de una mujer este jueves por la mañana en Lloret de Mar (Girona) y han detenido a una persona supuestamente implicada con la muerte, según han confirmado este viernes fuentes conocedoras a Europa Press. Los Mossos se dirigieron al lugar de los hechos y comprobaron que había "una persona muerta con signos de violencia", y la DIC de la Región Policial de Girona se ha hecho cargo del caso. El caso está bajo secreto de actuaciones y ya se han hecho las primeras investigaciones, entre las cuales la reconstrucción de los hechos en el domicilio, un apartamento turístico de la localidad.

