Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Huelva, que elevaría a 34 las asesinadas este año

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Huelva que, de confirmarse, elevaría a 34 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.329 desde 2003. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del undécimo asesinato por violencia de género este 2025 en Andalucía. El cuerpo sin vida de una mujer con "signos evidentes de violencia" ha sido localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer y su expareja ya ha sido detenida y se investiga su posible implicación en los hechos. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que la mujer fallecida es una trabajadora de una finca de Moguer y, al ser localizado el cuerpo, presentaba "evidentes signos de violencia".

