Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Vizcaya, que elevaría a 48 las asesinadas este año

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en la provincia de Vizcaya, que, de confirmarse, elevaría a 48 las asesinadas este año por violencia de género, a 1.343 desde 2003.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Si finalmente el departamento de Ana Redondo confirma que se trata de un crimen machista, sería el sexto que ha tenido lugar en diciembre.

Precisamente, la Ertzaintza inició una investigación policial tras la localización este domingo por la mañana del cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de Barakaldo (Vizcaya).

En lo que respecta a diciembre, el Ministerio de Igualdad ha confirmado un total de cinco asesinatos machistas: en Valencia, Toledo, Sevilla, Barcelona y Alicante.