IHOP® inaugura su primera franquicia en las Bahamas

IHOP ® festejará la inauguración de su primera franquicia en Las Bahamas el martes 4 de abril de 2023. Situado en The Mall at Marathon, este nuevo restaurante servirá los Buttermilk Pancakes de la marca, de renombre mundial, las hamburguesas y comidas para toda la familia durante todo el día, dejando a cada cliente con una sonrisa en el rostro.

Pictured L-R are Burton Rodgers, IHOP Franchisee and President, Caribbean Dining Ltd.; Patricia Dorsett, Burton’s mother; William Urrego, Regional Vice President of the Americas, Dine Brands International; Timothy McCarthy, Managing Partner, Caribbean Dining Ltd. Photo by Kenton Hepburn, Cay Focus Photography

Para celebrar la llegada de IHOP a Las Bahamas, Caribbean Dining Ltd., franquiciado nacional, organizó un gran evento de inauguración y corte de cinta en The Mall at Marathon el martes 4 de abril de 2023.

"Para IHOP es una enorme satisfacción poder estar aquí y es un honor traer esta marca de restaurantes favorita en todo el mundo a Las Bahamas", manifestó Burton Rodgers, director general de Caribbean Dining Ltd.. "Esta sucursal será como nuestra sede central de Caribbean Dining para las islas caribeñas de habla inglesa y tenemos pensado emplear a cientos de bahameños e invertir millones de dólares en la economía bahameña", continuó Rodgers.

"Tenemos una confianza increíble en nuestro franquiciado local, Burton Rodgers y su equipo local y queremos que IHOP se consolide como marca líder de restaurantes en este país y como socio comunitario comprometido. La capacidad de IHOP para ofrecer una experiencia inigualable a sus clientes, con sabores excepcionales nos hace confiar en el potencial de nuestra marca en las Bahamas", aseguró William Urrego, vicepresidente regional de Dine Brands International para el Continente Americano.

Desde 1958, IHOP es el punto donde la gente se conecta a cualquier hora del día, disfruta de las pausas entre el estudio, come algo rico antes o después de los eventos deportivos y mucho más. IHOP ha visto millones de sonrisas a lo largo de los años en sus restaurantes y sigue siendo un espacio para disfrutar de momentos especiales con la familia y los amigos.

IHOP ofrece una experiencia gastronómica cotidiana a precios económicos, con una atención cálida y amable. Los clientes de todas las edades pueden disfrutar de una amplia variedad de desayunos, comidas y cenas, entre ellas, los famosos Pancakes, de renombre mundial, desayunos completos, tortillas, hamburguesas, burritos, ensaladas completas y mucho más.

El nuevo restaurante, ubicado en The Mall at Marathon, estará abierto para desayunos, almuerzos y cenas de domingo a jueves de 7 de la mañana a medianoche y viernes y sábados de 7 de la mañana a 2 de la mañana. Para más información, llame al 242-603-4437 o escriba a corporate@ihopcaribbean.com.

Acerca de international house of pancakes, llc

Durante más de 64 años, IHOP ha sido líder, innovador y experto en todo lo relacionado con el desayuno, a cualquier hora del día. La cadena ofrece 65 opciones diferentes para desayunar, con ingredientes frescos y hechos a la carta, una amplia selección de comidas y cenas populares, entre ellas, las hamburguesas Ultimate Steakburgers. Los restaurantes de IHOP ofrecen a sus clientes una experiencia gastronómica cotidiana a precios económicos, con una atención cálida y amable. Al 31 de diciembre de 2022, IHOP tiene 1781 restaurantes en todo el mundo, en particular, en los 50 estados de Estados Unidos y en nueve países del mundo. Los restaurantes de IHOP son franquiciados por filiales de Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN), con sede en Glendale, California. Para más información sobre oportunidades de franquicia internacional, visite franchise.ihop.com.

