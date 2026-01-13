IKAR eleva su previsión de exportación de grano, pero advierte del riesgo de las cosechas meridionales

MOSCÚ, 13 ene (Reuters) - La consultora rusa IKAR elevó el potencial de exportación de ⁠grano del país para ⁠la temporada 2025/26 a 60,2 millones de toneladas métricas desde los 57,8 millones de toneladas, pero advirtió que ⁠el objetivo ‌podría ​no alcanzarse debido a una mala cosecha en el sur.

IKAR ​aumentó su previsión de exportación de trigo de 44,1 millones ‌de toneladas a 46,5 millones. La ‌actual campaña de comercialización del ​cereal finaliza el 30 de junio de 2026.

Las regiones del sur de Rusia, de fácil acceso a los puertos del mar Negro, llevan dos años seguidos sufriendo las inclemencias del tiempo. Su menor producción se ha visto compensada por cosechas abundantes en otros lugares.

Rusia central y ⁠Siberia disfrutaron de mejores cosechas en 2025, pero su distancia de las principales ​terminales de exportación hace que la logística sea costosa y compleja, según IKAR.

"Tenemos dudas de que este potencial (para 2025/26) se realice plenamente debido a la peculiaridad de esta temporada, la menor participación del sur en las exportaciones, lo que complica la logística en un ⁠entorno de bajos precios mundiales", dijo el jefe de IKAR, Dmitry Rylko.

El ​26 de diciembre, la agencia de estadística rusa anunció que el país cosechó 139,4 millones de toneladas de grano en 2024/25, un 11% más ‍que un año antes y por encima de la previsión actualizada del Gobierno de 137 millones de toneladas.

El gobierno afirmó que tal cosecha permitiría a Rusia mantener sus exportaciones en la actual campaña. El país ​exportó 53 millones de toneladas de grano la pasada campaña, 44 millones de ellas de trigo. Rusia es el mayor exportador mundial de trigo. (Reporte de Olga Popova. ‍Redacción de Gleb Bryanski. Editado en Español por Ricardo Figueroa)