Iker Casillas: "Estamos preocupados por los positivos, hay que hacer un llamamiento a la prudencia"

El ex jugador del Real Madrid Iker Casillas reconoci贸 este jueves estar "preocupado" ante el aumento del n煤mero de contagios de Covid-19 en la plantilla del club blanco, por lo que cree que "hay que hacer un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad", al mismo tiempo que destac贸 la "buena din谩mica" de los de Ancelotti en LaLiga Santander.

"Estamos todos preocupados, estamos viviendo d铆as en los que parece que el Covid coge fuerza. Hay que hacer una llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de cada uno. El f煤tbol no es ajeno, puede llegar a cualquier club, se tomar谩n las medidas oportunas para seguir en la competici贸n", lament贸 Iker Casillas, antes de la inauguraci贸n de LaLiga TwentyNine's y el lanzamiento del videojuego The Beat Challenge en PortAventura World.

El exguardameta valor贸 tambi茅n el gran momento de forma por el que pasa el Real Madrid, tras su victoria ante el Atl茅tico de Madrid. "En el deporte puede pasar much铆simas cosas. Lo que es cierto es que la din谩mica del equipo est谩 siendo muy buena, pero queda mucho por delante. A煤n no se puede pensar en que ya has conseguido el campeonato, a煤n queda mucho, pero lo que se ha hecho es muy bueno. No hay que creer que ya lo has conseguido", expres贸.

Finalmente, Casillas opin贸 sobre la repetici贸n del sorteo para los octavos de final de la Champions, la cual consider贸 "normal" tras lo sucedido. "Si se repite el sorteo, evidentemente, ser谩 porque algo no hab铆a salido bien. La primera bola no fue la siguiente, son cosas que hace UEFA cuando no ha sido lo correcto, si tienen que repetir es porque vieron que era lo m谩s normal", zanj贸.