El exportero Iker Casillas ha confirmado este martes que "no" valora "volver" a presentarse como candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), después de que decidiera "no seguir adelante" en su carrera para liderar la entidad en las últimas elecciones en 2020.

"Ya me presenté para presidir, pero tuve que decidir que ya no seguía adelante. No está en mi cabeza a día de hoy, estoy pendiente, pero no estoy valorando volver a presentarme", confesó el exportero durante la presentación en la sede de Wayra Madrid un acuerdo de colaboración entre Wayra, SportBoost y Gasol 16 Ventures.

Así, el exguardameta confirmó que no repetirá candidatura para el proceso electoral que se abrirá próximamente en el ente federativo, después de la dimisión de Luis Rubiales. Después de la renuncia del expresidente tras su beso en los labios a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas, se rumoreó con que el relevo podría ser Casillas, que ya vio truncado su deseo de liderar la entidad hace más de tres años.

El 17 de febrero de 2020 Casillas anunció que se postulaba a presidir la RFEF, cuyas elecciones se celebraban en septiembre de ese mismo año. Sin embargo, la pandemia desgastó el proyecto del exfutbolista, quien finalmente retiró su propuesta en junio, dejando vía libre a un Luis Rubiales que no tuvo rival en los comicios.

"La excepcional situación social, económica y sanitaria, que hace que las elecciones pasen a un segundo plano", explicó Casillas en un comunicado entonces sobre las razones que le hacían abandonar la carrera por presidir la RFEF.

No obstante, el exguardameta, que dejó claro que era un momento "para sumar y no dividir", no cerró la puerta a intentarlo "de cara al futuro". "Hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones y unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental", explicó Casillas, que este martes confirmó que no será candidato para los comicios del primer cuatrimestre de 2024.

Así lo desveló el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, hace unas semanas, asegurando que el organismo que preside lo va a "autorizar". Además, manifestó que el "prestigio del fútbol español" está "por encima del desprestigio de algunos y algunas", además de enumerar el nuevo presidente debe ser "una persona profesional, cualificada", que entienda los "nuevos tiempos para el deporte español" y que "sea elegida mediante un proceso transparente y democrático".