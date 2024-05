Iker Muniain se despide del Athletic Club: "Si en algún momento me necesitan, estaré aquí al día siguiente"

Cerca de 30.000 aficionados del Athletic Club han participado este lunes en San Mamés en el acto de homenaje y despedida al futbolista del primer equipo Iker Muniain, que abandonará el club a final de temporada y que se ha calificado como "un privilegiado" por haber vivido tan buenos momentos en la entidad vasca.

Exfutbolistas como José Ángel Iribar, técnicos como Ernesto Valverde o Joaquín Caparrós y decenas de compañeros y excompañeros, además de familiares y amigos, presenciaron en el campo bilbaíno, con el brazalete de capitán al brazo con el número 10, la despedida del pamplonés, que recaló en Lezama en 2004 y que, 20 años después, dejará el club de su vida.

El de Pamplona saltó al campo de San Mamés de la mano de sus dos hijos, con el himno del Athletic Club sonando, mientras sus compañeros del primer equipo y jugadores de las categorías inferiores le hacían el pasillo. En el centro del terreno de juego, los trofeos ganados con el conjunto bilbaíno: la Copa del Rey conseguida hace solo unas semanas en La Cartuja y las Supercopas de España de 2015 y 2021.

"Gracias por acompañarme en este momento tan especial para mí. Es muy difícil explicar con exactitud lo que siento. Me siento un privilegiado por haber vivido lo que he vivido, de que en estos 15 años de carrera me hayáis podido acompañar todos, varias generaciones, con el mismo sentimiento 'athleticzale', y de haber vivido juntos tantos momentos, unos menos buenos, otros buenos, pero siempre juntos", señaló Muniain.

En el videomarcador del estadio rojiblanco se proyectaba una imagen de Muniain tirando su penalti en la final de Copa, "uno de los momentos más difíciles" de su carrera deportiva. "Fue una situación de máximo estrés, de máxima responsabilidad, con mucha presión, mucho miedo por lo que suponía, 40 años sin ganar una Copa. Gracias a Dios, salió todo bien y pudimos ganar, pero fue duro", rememoró.

Además, aseguró que sigue siendo "el mismo chaval con las ganas de jugar a fútbol". "Conservo la esencia de ese niño que era feliz jugando con el balón y que tanto se divertía. En mi carrera me ha ayudado mucho, porque uno, como jugador, siempre pasa por momentos más complicados. Vivo mucho de mi imaginación, de la intuición, y agarrarte a ese niño interior muchas veces me ha ayudado a superar circunstancias", subrayó.

El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, dio las gracias a Muniain por todo lo que ha dado al club. "Viniste aquí de niño y te has hecho un hombre levantando el tan ansiado título de Copa, que tanto esperábamos, después de una sequía de 40 años. Muchas gracias por todo lo que nos has dado, por esas lecciones de fútbol, por tu compañerismo y por tu liderazgo. No te marcharás nunca, porque esta va a seguir siendo tu casa", manifestó.

Un emocionado Iñaki Williams también quiso unirse al homenaje a su compañero. "Hoy es tu día hermano, te mereces todo lo bueno que te pase. Eres un grandísimo capitán y estamos muy orgullosos de toda tu carrera, de lo que has transmitido, de lo que nos has dado siempre, de ser tu compañero, de ser tu hermano y de poder decir que he conocido a Iker muy bien y que he jugado con él", apuntó.

Joaquín Caparrós, el entrenador que en 2009 le hizo debutar con el primer equipo, explicó cómo conoció al navarro. "Cuando nosotros llegamos al Athletic pregunté quién era el chico con más talento que había en las categorías inferiores. Y me hablaron de Iker. Se vino a Isla Canela a hacer la pretemporada. Ahí están los futbolistas, compañeros, que me decían 'míster, es un chico distinto'. Y, efectivamente, es distinto. Ya en el rondo, tenía un desparpajo... todo el mundo quería vacilarle y el que vacilaba era él", indicó.

Antes de que el cantante urbano Baby G interpretase una canción dedicada a Iker Muniain, el futbolista pidió un aplauso para otro de los grandes entrenadores de su carrera, el argentino Marcelo Bielsa. "Él introdujo un fútbol diferente. Tenía su método, que era un poco particular. Defendíamos persiguiendo a los jugadores, al hombre, por todo el campo. Obtuvimos buenísimos resultados, sobre todo en Europa, lo que hizo que todo el mundo se enamorase", rememoró.

"Llegamos a las finales y no pudimos obtener el premio que todos queríamos, que era conseguir algún título. Pero aprendí que muchas veces, de lo que hay que disfrutar, no solo es del premio final, sino la ocasión. Con Marcelo Bielsa lo disfrutamos todos, a pesar de que la pérdida fue dolorosa", añadió.

Exentrenadores de Muniain como Eduardo Berizzo, Gaizka Garitano o Marcelino García Toral le enviaron mensajes de cariño, igual que el humorista, músico y actor Julián López, presente en el homenaje en San Mamés. El 'Txopo' Iribar cerró el acto entregándole una foto firmada con un cariñoso mensaje de despedida antes de que los jugadores le manteasen.

"Eskerrik asko, San Mamés, muchas gracias por todo. Esta siempre va a ser mi casa. Esté donde esté, os voy a llevar en mi corazón. Nunca me voy a ir porque me siento uno más de vosotros. Y si en algún momento me necesitan aquí, estaré aquí al día siguiente. Gracias por todo, os quiero mucho", finalizó.

