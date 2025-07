Il Divo emociona en las Noches del Botánico con su viaje en el tiempo a través de su música

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - Il Divo ha logrado emocionar al público en las Noches del Botánico con un concierto en el que ha realizado un largo recorrido por la música a través de los tiempos y en el que tampoco faltaron temas de su último álbum 'XX'. David Miller, Urs Bühler, Sébastien Izambard y Steven LaBrie han regresado a Madrid en el marco de su gira internacional con motivo del 20 aniversario del grupo que les llevará este verano hasta escenarios de A Coruña, Cádiz, Murcia, Barcelona, Castellón y Marbella, Valladolid y Melilla, antes de levantar el vuelo para reencontrarse con el público latinoamericano. A lo largo de más de horas y media de recital y ante más de 3800 asistentes, el cuarteto ha interpretado sus canciones más exitosas con las que lleva dos décadas revolucionando el panorama musical combinando música clásica y ópera con lo mejor del pop y con la que ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo, ha logrado 50 éxitos número uno y ha ganado 160 discos de oro y platino en 35 países. Il Divo ha apostado por un repertorio que ha emocionado al auditorio del Jardín Botánico de la Universidad Complutense, con el que ha conseguido reunir a varias generaciones entre sus más incondicionales. Un repaso por canciones heterogéneas a través de los tiempos, interpretando lo mejor de cada década hasta llegar a su último álbum que incluye versiones de éxitos internacionales como 'Hoy tengo ganas de ti', 'Crazy' o 'No Tengo Nada', además de su primer composición original escrita por el grupo titulada 'Despertar Sin Ti'. "Ojalá sea la primera de muchas", ha asegurado David Miller ante un público ya rendido que coreaba cada una de sus canciones. A CAPELA Y poco a poco, con constantes muestras de su sentido del humor, los chicos de Il Divo dieron cuenta de un amplio registro vocal, de idiomas diferentes y de guiños a sus fans. Con 'Regresa a mi' ha llegado uno de los momentos más emocionantes de la noche, en la que los seguidores del grupo aplaudieron largamente en pie. A estos temas, han seguido 'Adagio' y otro de sus clásicos 'My way', con el que se ha comenzado a despedirse del público, que ha reclamado desde la grada que continuase la música antes de empezar a cantar el 'Cumpleaños feliz' a Úrs Buhler. El grupo incluso se ha animado a interpretar a capela 'Aleluya' a petición de algunos de sus seguidores. Y antes de irse, el cuarteto ha recordado a Carlos Marín, su compañero y fundador de la formación fallecido por COVID en 2021. "Il Divo tiene 20 años que hubiesen sido imposible si vosotros, el publico. Veinte años de las que 18 ha estado con nosotros nuestro hermano Carlos Marín". Con estas palabras le ha recordado David Miller en medio de una fuerte ovación. El broche del concierto ha llegado con otro de sus clásicos, 'Time to say goodbye' con el que se despidieron de Madrid agradeciendo el apoyo de sus incondicionales.