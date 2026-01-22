Ilia Malinin: El patinador estadounidense de 20 años que redefine su deporte

SAN LUIS (AP) — El mejor patinador artístico de su generación podría ser considerado de hecho el más destacado de la historia. Es capaz de realizar saltos que nadie más puede, con una creatividad casi inigualable y mucha destreza artística que acompaña toda su ejecución extraordinaria.

Todo lo que Ilia Malinin debe hacer ahora es rendir en el escenario olímpico.

El fenómeno estadounidense de 20 años ha esperado cuatro largos años para los Juegos de Milán-Cortina, después de que fue dejado fuera del equipo de Estados Unidos para los Olímpicos de Beijing de manera controvertida. Fue principalmente debido a su edad e inexperiencia, ciertamente no por su habilidad, que ya lo había colocado en un nivel excepciona.

Eso impulsó a Malinin durante el pasado ciclo olímpico a convertirse en el mejor del mundo.

Malinin ha ganado los dos últimos títulos mundiales, el más reciente el año pasado en Boston con relativa facilidad. No ha perdido una competencia en aproximadamente dos años, ya sea en eventos de preparación de menor nivel, competiciones de Grand Prix de élite o los campeonatos nacionales, donde Malinin triunfó por cuarta vez consecutiva en San Luis a principios de este mes.

Las puntuaciones que ha registrado a lo largo del camino rivalizan con las mejores de la historia, incluido el estándar establecido por su compatriota, Nathan Chen.

"Ilia es un factor completamente diferente", afirma su compañera de equipo de Estados Unidos, Amber Glenn. "Quiero decir, es hijo de dos patinadores artísticos increíbles, y está construido, literalmente, de manera diferente. Y es una locura. Es tan talentoso como trabajador, y es asombroso lo que hace."

Asunto de familia

La madre de Malinin, nacida en Rusia, Tatiana Malinina, compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998 por Uzbekistán. Ganó la prestigiosa Final del Grand Prix al año siguiente. Su padre, nacido en Rusia, Roman Skorniakov, compitió por Uzbekistán en los Juegos de Invierno de 1998 y 2002.

Los genes de Malinin van más allá, sin embargo. Su abuelo, Valery Malinin, compitió por la Unión Soviética y todavía funge como entrenador en Rusia.

Así que nunca estuvo realmente en duda si él se dedicaría al “negocio familiar”.

Malinin solía acompañar a sus padres a la pista cuando era niño, aunque en ese entonces prefería el fútbol al patinaje. Pero una vez que comenzó a realizar esos grandes saltos que se han convertido en su sello distintivo, Malinin se comprometió. Sus padres lo entrenaron para el título mundial junior en 2022 después de que se perdió los Juegos de Invierno.

El entrenador Rafael Arutyunyan, miembro del Salón de la Fama, se unió pronto a su equipo, y Malinin ganó su primer título senior de Estados Unidos. Luego comenzó a ganar en el escenario del Grand Prix. Las medallas de oro pronto comenzaron a acumularse en las competiciones más elitistas del patinaje artístico.

"Ilia se desafía constantemente a sí mismo", explicó Arutyunyan, quien entrenó a Chen para el oro en los Juegos de Beijing. “Nuestro mayor desafío es mantener al equipo de personas que trabajan con él en la misma página. Todos estamos allí para él cuando más necesita a su equipo.”

Malinin nunca lo ha necesitado tanto como ahora.

A medida que se acercan los Juegos de Milán-Cortina, la presión está aumentando, tanto en el hielo como fuera de éste. Malinin tiene varios patrocinadores corporativos, y eso conlleva cierto peso. Su rostro es omnipresente en los anuncios de NBC previos a su transmisión de los Juegos Olímpicos. Y es abordado por fanáticos para fotos y autógrafos casi en cualquier lugar al que va.

"Con mi equipo, hemos estado planificando una estrategia para prepararme mental y físicamente, para que cuando llegue a los Juegos Olímpicos, esté en mi mejor momento", dijo Malinin a The Associated Press en una entrevista amplia. "Hemos hablado durante meses, y gestionado lo que entreno y cómo entreno específicamente, y lo que voy a hacer en todas las competiciones previas a los Juegos Olímpicos."

Fuera de serie

Malinin comenzó su temporada capturando el Trofeo Lombardia, luego dominó el Grand Prix de Francia y Skate Canada, donde su puntuación de 333,81 fue casi 80 puntos mejor que el segundo lugar, el estonio Aleksandr Selevko.

De hecho, su puntuación personal casi rompió el récord mundial de 335,30 puntos, establecido por Chen en 2019 en la Final del Grand Prix.

Luego, Malinin añadió otro título de la Final del Grand Prix en diciembre, y otro campeonato nacional en enero.

Malinin ganó ese cetro fácilmente, a pesar de un programa libre reducido mientras resolvía algunos problemas con un nuevo par de patines.

"Tiene una pasión ardiente por el patinaje", dice su coreógrafa, Shae-Lynn Bourne. "Es uno de ésos que tienen los patines puestos una hora antes de que trabajemos y una hora después de que terminamos. Simplemente dedica el tiempo y, constantemente, no sólo ama patinar, sino que no es alguien que se conforme, o simplemente haga lo que sabe que puede hacer. Constantemente quiere ser desafiado."

Es por eso que Malinin se esforzó por aterrizar el cuádruple axel, un salto de cuatro y media rotaciones que nadie más ha logrado en competencia. Y fue el impulso detrás de su característico "giro de frambuesa", y múltiples vueltas, saltos y movimientos que parecen desafiar la gravedad y la lógica.

"Ha sido increíble verlo, no sólo cómo maneja la presión, sino cómo realmente ha madurado como persona", dice Jason Brown, dos veces olímpico. "Estamos detrás de él en cada paso del camino. Todos sienten eso."

