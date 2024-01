El español quiere pelear con McGregor en España: "A ver quien tiene el placer de bailar conmigo, serían las taquillas más vendidas de la UFC"

MADRID, 25 Ene. 2024 (Europa Press) -

El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria aseguró este jueves que se siente "como un avión" física, mentalmente y espiritualmente, a poco más de tres semanas para su combate por el título del peso pluma de la UFC ante el actual poseedor del cinturón, el australiano Alexander Volkanovski, un campeón "superbueno" con "muchas batallas a sus espaldas", aunque el 'Matador' considera que ha llegado su "momento".

"He visualizado y me he preparado para este momento desde que empecé en este deporte. Me siento como un ganador, lo más importante es que no me arrepiento de nada ni me arrepentiré, porque he hecho todo lo que está en mis manos", dijo Topuria en el 'Media Day' en Madrid previo a su viaje a Estados Unidos de cara a la pelea por el título en la madrugada del sábado 17 al domingo 18 de febrero en California.

Ante unos 50 medios de comunicación congregados en la capital, el hispanogeorgiano confesó que ya ha visualizado su mano "en lo más alto" tras la pelea. "Si tengo un objetivo, hago todo lo que esté en mi mano, por eso siempre me siento victorioso. No quiero pensar que podría haber hecho más. No cuento los días, los días cuentan por mí. El cinturón llega enseguida, en tres semanas", anunció con seguridad.

Topuria y Volkanovski ya han tenido más de una 'batalla' antes de la 'guerra' en California, con cruces de palabras en los cara a cara y por redes sociales, aunque "la base de la relación es el respeto", porque "se lo merece". "Ha sido un campeón superbueno y me emociona que vaya a arrebatarle el título a alguien como él. Tiene muchas batallas a sus espaldas, pero es mi momento", sentenció el peleador, que está "preparado física, mental y espiritualmente".

"Mucha gente me tacha de arrogante, pero no tienen ni idea lo que implica el hecho de estar tan confiado. Son horas y horas de trabajo, sangre, sudor y lágrimas, y de no negociar contigo mismo desde que te levantas. Yo también estoy a veces desmotivado, pero encuentro la fuerza, la confianza. Las medallas se ganan en el entrenamiento, a la competición uno va a recogerlas", agregó sobre su carácter.

"quiero ser una leyenda"

El español llega al combate por el título invicto, con 14 victorias totales, tras imponerse el pasado mes de junio al estadounidense Josh Emmett por decisión unánime (50-44, 50-42, 49-45). Aunque toda su progresión también es gracias a su "superquipo". "Ha sido un camino largo, hemos evolucionado y cada vez sacamos una mejor versión de nosotros. No nos estancamos, es una evolución constante", destacó.

"La familia es lo más importante, es la mayor bendición que me ha dado Dios. Son mi mayor ejemplo, para no estancarme y siempre remar para salir hacia delante. Me han inspirado desde pequeño, me di cuenta que no tienes que aceptar las cosas y darte por vencido. Si algo quieres, algo te cuesta y tienes que luchar. Poder decir que no es un poder supergrande", dijo sobre sus familia, otro de sus pilares.

Antes de la gran pelea por el cinturón, Topuria dejó claro que "no" busca "el éxito, sino la felicidad", porque quiere "ser una leyenda". "Cerraré un capitulo precioso que comencé hace años", dijo firme. "Siempre intento mantenerme superbien durante todo el proceso para sentirme bien conmigo mismo. Tengo respuesta para cualquier cosa negativa que se me pase por la cabeza", expresó en un ejemplo más de su fortaleza física.

Y Topuria irá a California con el "orgullo" que supone para él "representar la bandera de España" y sus "orígenes en Georgia". "Compararme con Fernando Alonso o Rafa Nadal ya es un orgullo", manifestó sobre si consigue proclamarse campeón del mundo.

Al contrario que para la última pelea ante Emmett, Topuria ha estado en los últimos meses entrenando y preparándose en su casa en Alicante. "Quería volver a mis orígenes, que han sido los que me han llevado hasta aquí, en casa es donde más cómodos nos encontramos. Y aprovechamos al máximo el tiempo, con un centro de alto rendimiento en Alicante. Me siento como un avión", advirtió a su rival.

"en 2024, la ufc vendrá a españa"

El peleador tiene "tengo hoja de ruta" marcada para el después de la pelea, cuando necesitará "meditar" sobre sus objetivos. "Necesito saber con mucha claridad hacia qué puerto voy a navegar. Veré cuál me beneficia más a mí y a mi carrera deportiva. Ahora estoy cien por cien enfocado en lo que viene el 17 de febrero", recordó.

Aunque sí tiene claro que "en 2024 la UFC vendrá a España", con altas posibilidades para el Santiago Bernabéu. "Ya hemos tenido conversaciones sobre ello, va a ayudar a muchos atletas españoles, para que puedan debutar en la UFC delante de toda su gente", celebró.

Y Topuria quiere que su rival sea el irlandés Connor McGregor. "Vamos a meditarlo y a ver quien tiene el placer de bailar conmigo. Estaríamos hablando del ppv (pago por visión) más vendido y las taquillas más vendidas de la UFC, soñamos a lo grande. Cuando lo llevaron a Paris, generó entre 35 y 40 millones de dólares (en una sola noche), aparte del empleo que generó en el país", puso como ejemplo.

"Ganarle a Connor no me posiciona como una leyenda, pero será un paso más. Él tiene una pelea programada, así que depende de cómo salga de ese combate. Cada uno tiene su tiempo, en el deporte todos tienen una fecha de caducidad, su momento ya ha pasado. Si dice que no es porque ya no se quiere dedicar al deporte y se quiere retirar. Si quiere mantenerse en el deporte, la pelea soy yo. Él sueña conmigo", agregó sobre el irlandés.

Finalmente, Topuria anunció la creación de su fundación, para la que ya ha hecho "muchos de los procesos necesarios". "Estamos a punto de llevarlo a cabo y ayudar a mucha gente, a los niños que están en la calle, que puedan entrenar, que tengan facilidades, instalaciones, y puedan hacer algo con su futuro", concluyó.