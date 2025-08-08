Iliquidez de pesos mantiene altas tasas de interés en plaza financiera de Argentina

BUENOS AIRES, 8 ago (Reuters) - La plaza financiera de Argentina volvía a presentar el viernes una marcada iliquidez de pesos que impulsaba altas tasas de interés, las que distorsionan la operatoria financiera desde hace semanas.

La firmeza de tasas alienta una persistente demanda especulativa en el corto plazo y aumenta la morosidad en el sistema financiero, comentan analistas.

La tasa de caución, prestamos privados en el ámbito bursátil, operaba en torno al 42% este viernes, luego de alcanzar en la víspera valores del 45% nominal anual.

“La intención del Gobierno era que parte del vencimiento de las ‘Lefis’ (Letras Fiscales) se vuelquen como crédito al sector privado para sostener el nivel de actividad, bajo la idea de que ‘los bancos actúen como bancos’”, dijo un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

“Sin embargo, los bancos no lograron/no quisieron hacerlo; generando excedente de liquidez que aumentó la presión sobre el tipo de cambio y puso en duda por primera vez desde su implementación la sostenibilidad del esquema cambiario”, señaló.

La operatoria del peso interbancario registraba una baja del 0,64% a 1335 por dólar, manteniendo niveles medios de la banda de intervención fijada en abril pasado, mientras que la operatoria a futuro mostraba valores de 1505 unidades para la liquidación a diciembre.

“Vemos esta presión al alza en tasas cortas asociadas a los mayores requerimientos de encajes del Banco Central (BCRA) para agosto, que implican una menor liquidez en el sistema.

Este fenómeno de suba de tasas, creemos, es lo que subyace a la baja del dólar en estas últimas ruedas", dijo Juan Manuel Franco del Grupo SBS.

"Hacia adelante, veremos como es el resultado de la licitación de deuda en pesos de la semana que viene, en especial en materia de 'rollover', para ver qué tantos pesos prefieren los bancos no renovar para hacerse de liquidez, y que implicancias tiene eso sobre tasas cortas en pesos y dólar", estimó.

El BCRA volvió a habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares, sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda sólo por medios electrónicos para promover la competencia de monedas, dijo la entidad en un comunicado.

El índice accionario S&P Merval operaba con leve baja del 0,25% a las 13:50 GMT, en medio de una operatoria lenta y selectiva de negocios.

Las acciones de la petrolera estatal YPF caían un 1,36% luego de la presentación de sus resultados contables al segundo trimestre con una baja interanual del 6% en sus ingresos.

En la plaza extrabursátil, los bonos soberanos mostraban una leve tendencia alcista en la preapertura, comentaron operadores.

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)