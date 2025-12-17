Illa asegura que el PSOE ha actuado "con máxima contundencia" ante la corrupción

BARCELONA, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que el PSOE ha actuado "con máxima contundencia" ante los presuntos casos de corrupción que se han conocido las últimas semanas y meses.

"Ha habido casos. No en mi gobierno a día de hoy, en otros gobiernos sí. Y se ha actuado, mi formación política y por parte del Gobierno, con máxima contundencia", ha defendido durante la sesión de control de este miércoles en el Parlament, en respuesta al diputado de la CUP Xavi Pellicer.

Pellicer ha asegurado que la corrupción es "inherente al bipartidismo" de PP y PSOE, y ha criticado la posición del PSC en el Parlament en la comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en la DGAIA, la falta de mecanismos de control independientes en los Mossos d'Esquadra, en sus palabras, y el nombramiento del magistrado Josep Tomàs Salàs como director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Illa ha defendido la idoneidad de Salàs para el cargo, y ha negado irregularidades en ningún otro ámbito, y ha lamentado que se dé pábulo a sospechas falsas: "Yo no encubro a nadie. Quien tenga datos de algo que está mal hecho, que vaya a donde debe ir. Pero tampoco extendamos sospechas falsas. Abierto a averiguarlo todo. Pero no empecemos a decir que tapamos".

POLÍTICA DE MENORES

También ha abordado las supuestas irregularidades en la antigua DGAIA en la respuesta al líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, que le ha acusado de ignorar las conclusiones de la Sindicatura de Comptes en este ámbito y evitar llevar estas presuntas irregularidades a la justicia.

"Su respuesta al escándalo, señor Illa, está siendo tímida e insuficiente. Desde hace demasiado tiempo. Maquillar un poco por aquí, a ver si pasa el tiempo y el asunto escampa", ha lamentado Fernández, que ha dicho que el actual Govern no es culpable de lo ocurrido, pero que tiene la responsabilidad de investigarlo.

Illa ha respondido que no tapa nada y que la política de menores es "de las más complicadas que hay", porque un error puede desmontar una vida, en sus palabras; ha defendido que se está reformando la política de menores de la Generalitat, y ha pedido a Fernández que ejerza influencia en su partido para que tenga una mirada humanista, en referencia al reparto de menores migrantes.

SISTEMA SANITARIO

Finalmente, desde Vox, su líder en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado que en Catalunya se permiten empadronamientos fraudulentos que, como consecuencia, colapsan el sistema sanitario mientras "los catalanes se mueren en los pasillos de urgencias".

Illa ha criticado que Garriga mezcle la situación de los servicios públicos con la inmigración, le ha acusado de mentir, y ha sostenido que el sistema sanitario catalán está abordando, en estos momentos, el pico de la gripe que, según él, está teniendo un menor impacto en las UCI hospitalarias por la campaña de vacunación.

También ha lamentado que el dirigente de Vox hable de defender el sistema sanitario público, cuando su modelo, ha asegurado el presidente, es el de fomentar la sanidad privada: "Que tenga sanidad quien se la pueda pagar. Lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid. Lo que está haciendo su patrón, llamado Donald Trump, en Estados Unidos. El nuestro es un modelo muy diferente: sanidad para todos".