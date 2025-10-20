Illa celebra la propuesta de Sánchez sobre el cambio de hora para "sincronizar Europa con la gente"

BARCELONA, 20 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este lunes ante el Consejo Europeo para acabar con el cambio de hora para "sincronizar Europa con la gente, no con el reloj".

"Desde Catalunya nos sumamos a la propuesta del Gobierno de España", ha asegurado en un mensaje publicado en la red social 'X' recogido por Europa Press a raíz del vídeo publicado por Sánchez donde defiende que el cambio de hora estacional ya no tiene sentido.

En el vídeo, el presidente español señala que en todas las encuestas, los españoles y los europeos opinan que están en contra de cambiar el horario: "¿Qué es la política útil? Bueno, pues la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y los lleva a su legislación", ha sostenido.