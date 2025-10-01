Illa invita a León XIV a visitar la Sagrada Familia en junio de 2026: "Lo tomará en consideración"

BARCELONA, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha invitado al papa León XIV a visitar Catalunya en junio de 2026, con motivo de la finalización de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidiendo con el centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí: "Lo tendrá en consideración", ha asegurado el presidente.

Lo ha dicho en una atención a los medios tras su audiencia privada con el sumo pontífice este miércoles en el Vaticano, que se ha producido a las 8.30 horas y ha tenido una duración de media hora, y en la que ha estado acompañado del conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, y la embajadora de España en el Vaticano, Isabel Celaá.

"Nos ha dicho que no estaba en condiciones de confirmarlo. Es normal con su agenda, pero a mí me ha parecido que lo tomará en consideración. En fin, a ver si esto finalmente puede producirse", ha dicho el presidente, que ha definido la audiencia de muy emocionante.

Ha explicado que la invitación con motivo de la finalización de la Torre de Jesús del Templo Expiatorio ya se la han formulado otros responsables religiosos, entre ellos el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella: "Nos haría mucha ilusión que pudiera pasar", ha expresado.

Illa le ha explicado que la finalización de esta parte del templo coincidirá con el centenario de la muerte de Gaudí, pero no han hablado específicamente del proceso de beatificación del arquitecto catalán.

PRIMER ENCUENTRO Se trata del primer encuentro presencial de un dirigente político de España con León XIV desde su elección como papa el pasado mes de mayo, y se ha producido antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya reunido con el pontífice, aunque sí que han mantenido contacto telefónico.

Illa ha dicho que se ha estado trabajando "desde hace unos meses" para que se produjera, que ha canalizado la petición a través de Omella, y que ha contado con el "apoyo" de la embajada de España.

El principal objetivo, según Illa, ha sido trasladar la invitación a la Sagrada Família, así como transmitirle la importancia de la Abadía de Montserrat en la vida "espiritual, social, cívica de Catalunya, y su arraigo con la identidad y el catalanismo", con motivo de su milenario.

SITUACIÓN DE CATALUNYA Illa ha abordado con León XIV la situación política actual de Catalunya, y preguntado por esta cuestión, ha respondido que no han hablado específicamente del 1 de octubre ni de la ley de amnistía, pero que ha compartido el "deseo de paz y el deseo de aprender a convivir, a dialogar, y a no llevar las diferencias a un punto de romper la convivencia".

Ha dicho que desde el Govern trabaja "para mirar hacia adelante" y para que todo el mundo pueda defender dentro del marco de la convivencia su planteamiento político, en sus palabras.

MUNDO Y GAZA

También han abordado la situación internacional, que Illa ha afirmado que tiene un exceso de polarización, y que es necesario serenar las cosas: "Tener muy presentes los valores del humanismo, del humanismo cristiano, y sobre todo de no contribuir a esta escalada verbal bélica". Concretamente sobre la situación de Gaza, ha compartido con León XIV la inaceptable situación que se está viviendo, textualmente, y sobre la Global Sumud Flotilla, han coincidido en "esperar, pedir y trabajar que no vaya a mayores la cosa y que se respete la misión humanitaria".

LIBROS, ACEITE Y EMBUTIDOS Illa ha contado que ha ofrecido al papa como obsequios los libros 'El Convent i Parròquia de Sant Agustí de Barcelona' de Josep Maria Martí i Bonet, Josep Maria Juncà i Ramon i Lluís Bonet i Armengol; el libro 'Catalunya', un retrato de las comarcas catalanas, una reproducción de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família, así como aceite de oliva y embutidos catalanes y una estola confeccionada por internas de la prisión de Wad-Ras de Barcelona. También le ha dado una copia de un DVD del documental 'Solo Javier' sobre la vida de Javier Sartorius, que explica la vida de "una persona rica con posibilidad de dedicarse a lo que quiera y que renuncia a todo para seguir un camino espiritual", así como un USB con música de la orquesta Vozes del barrio de Nou Barris de Barcelona. "Me ha parecido que eran también dos expresiones de la sociedad catalana de las que he querido hacer partícipe al papa León XIV", ha expresado.

OTRAS VISITAS AL PAPA Esta no es la primera audiencia de Illa con un papa, puesto que en marzo de 2024, cuando era jefe de la oposición, el presidente fue recibido en audiencia por el entonces Sumo Pontífice, el papa Francisco, fallecido el 21 de abril de este año. Es la tercera reunión de un presidente catalán con un papa en el Vaticano; la última fue en noviembre de 2023 con el entonces presidente Pere Aragonès, también con el papa Francisco, y en 1981 Jordi Pujol se reunió con el papa Juan Pablo II.

Pujol también recibió a Juan Pablo II en su visita a Catalunya en 1982, y José Montilla se reunió con Benedicto XVI en su visita para consagrar la Sagrada Família en 2010.

VIAJE DE ILLA A ROMA La visita de Illa a León XIV se enmarca en el viaje institucional del presidente a Roma, con motivo de los actos de conmemoración del Milenario de la Abadía de Montserrat y del 40 aniversario del Festival Castell de Peralada. Además, este miércoles se reunirá con el presidente de la región del Lazio, Francesco Rocca, y con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri; y este jueves se reunirá con el presidente de la región de Emilia-Romaña, Michaele de Pascale, visitará la comunidad de Sant Egidio y pronunciará una conferencia en la Università de la Sapienza.