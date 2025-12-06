Illa llama a seguir las recomendaciones ante la PPA: "No podemos bajar la guardia"

BARCELONA, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a seguir las recomendaciones y a respetar a los equipos que trabajan en la contención del brote de peste porcina africana (PPA): "No podemos bajar la guardia", ha alertado.

Así lo ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press este sábado, en el que ha recordado que se está haciendo un "seguimiento continuado" del estado del brote y que se mantiene la prohibición de realizar actividades en el medio natural dentro del radio de infección.

Illa ha presidido en el Palau de la Generalitat esta mañana la reunión de seguimiento del brote de PPA, acompañado del conseller de Presidencia, Albert Dalmau; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la consellera de Investigación y Universidades, Nuria Montserrat; el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.