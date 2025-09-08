Illa pide "prudencia" en el Tarragonès y Terres de l'Ebre (Tarragona) por los avisos de tormentas
Illa pide "prudencia" en el Tarragonès y Terres de l'Ebre (Tarragona) por los avisos de tormentas
- 1 minuto de lectura'
GRANOLLERS (BARCELONA), 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "prudencia" a la población del Tarragonès y de Terres de l'Ebre (Tarragona) ante los avisos por tormentas fuertes. Lo ha dicho este lunes en una visita a una escuela de Granollers (Barcelona) con motivo del inicio del curso escolar, donde ha asegurado que los avisos no son "de DANA, pero sí de tormentas fuertes de final del verano" y ha querido trasladar este mensaje de prudencia. "He hablado con la consellera (Núria) Parlon, que está haciendo seguimiento, naturalmente, de este fenómeno meteorológico, y que, si se da el caso, mantendremos informada a la población", y ha insistido en estar atentos a las indicaciones que den los servicios de prevención en esos territorios.
Otras noticias de España
- 1
La deslumbrante fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y mucha diversión
- 2
Elecciones bonaerenses: la foto de la derrota de Milei, con sugestivas ausencias
- 3
Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia
- 4
Elecciones en Buenos Aires: los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno