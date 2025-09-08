LA NACION

Illa pide "prudencia" en el Tarragonès y Terres de l'Ebre (Tarragona) por los avisos de tormentas

Illa pide "prudencia" en el Tarragonès y Terres de l'Ebre (Tarragona) por los avisos de tormentas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Illa pide "prudencia" en el Tarragonès y Terres de l'Ebre (Tarragona) por los avisos de tormentas
Illa pide "prudencia" en el Tarragonès y Terres de l'Ebre (Tarragona) por los avisos de tormentas

GRANOLLERS (BARCELONA), 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "prudencia" a la población del Tarragonès y de Terres de l'Ebre (Tarragona) ante los avisos por tormentas fuertes. Lo ha dicho este lunes en una visita a una escuela de Granollers (Barcelona) con motivo del inicio del curso escolar, donde ha asegurado que los avisos no son "de DANA, pero sí de tormentas fuertes de final del verano" y ha querido trasladar este mensaje de prudencia. "He hablado con la consellera (Núria) Parlon, que está haciendo seguimiento, naturalmente, de este fenómeno meteorológico, y que, si se da el caso, mantendremos informada a la población", y ha insistido en estar atentos a las indicaciones que den los servicios de prevención en esos territorios.

LA NACION
Más leídas
  1. La espectacular fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y diversión
    1

    La deslumbrante fiesta de cumpleaños de Zaira Nara: temática cowboy, famosos y mucha diversión

  2. Milei autocrítico, caras largas y sugestivas ausencias en el escenario
    2

    Elecciones bonaerenses: la foto de la derrota de Milei, con sugestivas ausencias

  3. Cómo le fue en su distrito a cada uno de los 135 intendentes bonaerenses
    3

    Resultados de la elección en Buenos Aires: cómo le fue a cada uno de de los 135 intendentes de la provincia

  4. Los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno en toda la provincia
    4

    Elecciones en Buenos Aires: los escándalos de corrupción afectaron al Gobierno

Cargando banners ...