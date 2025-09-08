Illa pide "prudencia" en el Tarragonès y Terres de l'Ebre (Tarragona) por los avisos de tormentas

GRANOLLERS (BARCELONA), 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "prudencia" a la población del Tarragonès y de Terres de l'Ebre (Tarragona) ante los avisos por tormentas fuertes. Lo ha dicho este lunes en una visita a una escuela de Granollers (Barcelona) con motivo del inicio del curso escolar, donde ha asegurado que los avisos no son "de DANA, pero sí de tormentas fuertes de final del verano" y ha querido trasladar este mensaje de prudencia. "He hablado con la consellera (Núria) Parlon, que está haciendo seguimiento, naturalmente, de este fenómeno meteorológico, y que, si se da el caso, mantendremos informada a la población", y ha insistido en estar atentos a las indicaciones que den los servicios de prevención en esos territorios.