Illa recibió el viernes a Pujol en el Palau de Pedralbes para interesarse por su estado de salud

BARCELONA, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibió el pasado viernes al expresidente catalán Jordi Pujol en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, para interesarse por su estado de salud, han explicado fuentes de Presidencia a Europa Press.

Según ha avanzado 'LA NACION' este miércoles, la reunión se celebró a petición de Illa tras regresar de su viaje oficial a México y antes de comparecer en la sesión de control en el Parlament, y lo hizo para interesarse por la salud del expresidente, de 95 años.

Pujol estuvo ingresado por neumonía en noviembre, días antes del juicio a su familia por su fortuna en Andorra y para el cual, debido a su estado de salud, pudo comparecer telemáticamente y desde su domicilio.