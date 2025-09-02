Illa ve en la reunión con Puigdemont “un buen ejemplo” de que el diálogo es motor de la democracia

BRUSELAS, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que la reunión que ha mantenido este martes por la tarde con el líder de Junts y expresidente del Govern, Carles Puigdemont, es un "buen ejemplo" de que el diálogo es motor de la democracia".

Lo ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press tras el encuentro que ha mantenido con Puigdemont durante cerca de una hora y media en la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, en Bruselas.

"Hoy me he reunido con el presidente Carles Puigdemont, tal como he hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Cataluña siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo", ha expresado Illa.

El encuentro entre Illa y Puigdemont ha empezado a las 16.15 y ha acabado sobre las 17.45, por lo que han estado reunidos durante cerca de una hora y media.

EXPOSICIÓN EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Puigdemont ha sido el primero en abandonar la Delegación del Govern sobre las 17.45, mientras que Illa lo ha hecho pocos minutos más tarde, y los dos han salido del edificio en sus respectivos vehículos.

Después, el presidente de la Generalitat ha acudido este mismo martes por la tarde a la inauguración de la exposición que acoge el Parlamento Europeo sobre el milenario que cumple este año el Monestir de Montserrat, y en su agenda oficial no constan encuentros con ningún representante de las instituciones comunitarias.