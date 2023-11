CHICAGO (AP) — El gobernador J.B. Pritzker anunció el jueves que Illinois destinará 160 millones de dólares adicionales para ayudar a los migrantes que llegan a Chicago a asentarse, incluidos 65 millones de dólares para auxiliar a la ciudad a poner en marcha refugios temporales “acondicionados para el invierno” con el fin de evitar que la gente duerma a la intemperie.

El anuncio se hizo en un día inusualmente cálido en Chicago, con una temperatura de aproximadamente 16 grados Celsius (unos 60 grados Fahrenheit), pero con una previsión de temperaturas de hasta -8 ºC (17 ºF) la próxima semana. La mayoría de los aproximadamente 24.000 solicitantes de asilo que han llegado a Chicago desde que el gobernador de Texas Greg Abbot comenzó a enviar autobuses el año pasado proceden de climas mucho más cálidos, lo que les hace vulnerables a los inviernos de la ciudad.

Illinois ya ha gastado o comprometido más de 638 millones de dólares para hacer frente a la crisis humanitaria de los solicitantes de asilo, según las autoridades. Los fondos adicionales procederán del Departamento de Servicios Humanos de Illinois. Chicago ha estado a cargo de albergar a los recién llegados y también ha gastado cientos de millones de dólares para darles alojamiento.

Pritzker dijo que el estado ha intervenido ahora porque la ciudad ha actuado con demasiada lentitud. Chicago se ha visto sometida al escrutinio de grupos de defensa de los derechos de los migrantes, líderes locales y residentes por su gestión de la crisis, que ha recaído en gran medida en la labor de voluntarios.

El alcalde Brandon Johnson, que asumió el cargo en mayo, ha dicho que es un problema heredado y que la ciudad está trabajando para resolverlo.

De los 160 millones de dólares de la nueva inversión estatal, 30 millones se dedicarán a la creación de un centro de admisión y acogida para ayudar mejor a quienes lleguen a Chicago y ya tengan un lugar en el cual alojarse con amigos o familiares, o que planeen continuar hacia otro lugar, según el gobernador.

Otros 65 millones de dólares se destinarán a ayudar a Chicago a crear un “centro de acogida adaptado para el invierno” que proporcione alojamiento temporal a un máximo de 2.000 personas.

Y 65 millones de dólares más proporcionarán servicios como asistencia para rentas y con el papeleo, incluidos los permisos de trabajo. La idea es ayudar a la gente a vivir en forma independiente lo más pronto posible.

Pritzker exhortó al Congreso a que atienda el asunto.

“Nos vemos obligados a intentar resolver un problema federal a nivel estatal y local”, comentó.

La reportera de The Associated Press Colleen Long contribuyó a este despacho desde San Francisco, y la reportera Sophia Tareen, desde Chicago. Savage es miembro del Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que informen sobre temas que tienen poca cobertura.