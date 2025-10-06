Illinois y Chicago demandan a la Administración Trump por el despliegue de la Guardia Nacional

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

El estado de Illinois y la ciudad de Chicago han demandado este lunes a la Administración de Donald Trump por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, mientras la Casa Blanca apunta a ciudades lideradas por los demócratas en el marco de las discrepancias sobre la política de control migratorio.

“El despliegue de tropas federalizadas en Illinois por parte de los demandados es manifiestamente ilegal. Los demandantes solicitan a este tribunal que detenga la federalización ilegal, peligrosa e inconstitucional de los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, incluidas tanto la de Illinois como la de Texas”, reza el documento.

En este sentido, ha subrayado que “el pueblo estadounidense, independientemente de dónde resida, no debería vivir bajo la amenaza de ocupación por parte de las tropas militares estadounidenses, en particular simplemente porque el liderazgo de su ciudad o estado haya caído en desgracia ante un presidente”.

La demanda ha llegado después de que el presidente estadounidense autorizara el envío de 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a Chicago, Portland y otras ciudades “donde sea necesario”. Antes, envió 300 uniformados de Illinois a Chicago, a pesar del rechazo del gobernador de dicho estado, JB Pritzker, que denunció lo que tachó como una “invasión” por parte de Trump.