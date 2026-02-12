Imágenes de mujeres sin velo en TV estatal iraní son tildadas de hipocresía por oposición

La difusión en la televisión estatal iraní de entrevistas a varias mujeres que no llevaban el velo durante una marcha en conmemoración de la Revolución Islámica molestó a los críticos del poder clerical, que denunciaron que las autoridades actuaron con hipocresía.

Desde poco después de la revolución de 1979, las mujeres tienen la obligación de cubrirse en público, aunque en los últimos meses se han multiplicado los casos de mujeres que incumplen abiertamente esta norma, especialmente en la capital, Teherán.

En la marcha anual que se celebró el miércoles, que conmemoró los 47 años de la revolución, la televisión estatal mostró por primera vez a mujeres que proclamaban su apoyo a las autoridades, pero con la cabeza descubierta.

Para los críticos del poder, esta fue una maniobra cínica, después de que la república islámica se viera sacudida por protestas en las últimas semanas, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, con un balance de miles de muertos, según varias organizaciones de derechos humanos.

Algunos usuarios de las redes sociales también recordaron a Mahsa Amini, una joven que murió en detención en 2022 tras ser arrestada supuestamente por incumplir el código de vestimenta para las mujeres, lo que generó meses de protestas.

En una entrevista muy difundida en las redes sociales, se le preguntó a una mujer sin velo, con el pelo recogido en un moño, por qué había decidido asistir por primera vez a la manifestación anual.

"Dados los acontecimientos recientes que han tenido lugar en el país, quería decir que la resistencia sigue viva en nombre de Irán y en nuestros corazones", declaró la mujer, que no fue identificada.

Cuando se le preguntó si tenía algún mensaje para los enemigos de Irán, respondió: "O la muerte o la patria".

Se emitieron varias entrevistas similares desde la manifestación de Teherán, que, como de costumbre, estuvo marcada por consignas de hostilidad contra el archienemigo de Irán, Estados Unidos.

Jason Brodsky, director de políticas del grupo estadounidense United Against Nuclear Iran, afirmó que la decisión de mostrar a mujeres sin hiyab sirvió como "válvula de escape" tanto en el país como en el extranjero en medio de la represión de las protestas.

"Piensan que pueden comprar la calma difundiendo estas imágenes", agregó.