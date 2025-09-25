Imágenes de nuevo satélite cartográfico muestran costa de Maine y campos de Dakota del Norte

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Las primeras imágenes de radar de un nuevo satélite de mapeo terrestre de la NASA muestran la costa de Maine y las tierras agrícolas de Dakota del Norte con un detalle increíble.

Las imágenes, publicadas el jueves, provienen de una nave espacial que fue lanzada al espacio desde India hace dos meses.

La misión conjunta entre Estados Unidos e India, valorada en US$1300 millones, examinará prácticamente todas las masas de tierra y hielo del mundo en múltiples ocasiones. Al rastrear incluso los cambios más leves en la tierra y el hielo, el satélite proporcionará a meteorólogos y equipos de respuesta maneras de ayudar en inundaciones, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas y otros desastres.

La NASA afirmó que estas primeras imágenes son un adelanto de lo que vendrá una vez que las operaciones científicas comiencen en noviembre.

El satélite, que vuela a 747 kilómetros (464 millas) de altura en una órbita casi polar, se llama NISAR, que es la abreviatura de Radar de Apertura Sintética NASA-ISRO. ISRO es la Organización de Investigación Espacial de India.

