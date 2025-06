Imágenes por satélite indican graves daños en Fordow, pero persisten las dudas

Por Jonathan Landay

WASHINGTON, 22 jun (Reuters) - Imágenes satelitales indican que el ataque estadounidense contra la planta nuclear iraní de Fordow dañó gravemente -y posiblemente destruyó- el emplazamiento subterráneo y las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que albergaba, pero no hubo confirmación, dijeron expertos el domingo.

David Albright, ex inspector nuclear de la ONU que dirige el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, dijo: "Han perforado con esas bombas de penetración de búnker", refiriéndose a bombas que Estados Unidos dijo haber lanzado. "Yo esperaría que la instalación esté probablemente frita".

Pero no se pudo confirmar la destrucción bajo tierra, señaló Decker Eveleth, investigador asociado de la CNA Corporation especializado en imágenes satelitales.

La nave que alberga cientos de centrifugadoras está "demasiado enterrada para que podamos evaluar el nivel de daños basándonos en las imágenes satelitales", dijo. Para defenderse de ataques como el realizado por las fuerzas estadounidenses a primera hora del domingo, Irán enterró gran parte de su programa nuclear en emplazamientos fortificados a gran profundidad bajo tierra, incluso en la ladera de una montaña en Fordow. Las imágenes satelitales muestran seis agujeros por donde parecen haber penetrado las bombas de penetración de búnker en la montaña, y luego un terreno que parece removido y cubierto de polvo. Estados Unidos e Israel han manifestado su intención de detener el programa nuclear de Teherán. Pero si no se destruyen completamente sus instalaciones y equipos, Irán podría reiniciar más fácilmente el programa armamentístico que, según los servicios de inteligencia estadounidenses y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, cerró en 2003. ACTIVIDAD INUSUAL Varios expertos también advirtieron que Irán probablemente trasladó una reserva de uranio altamente enriquecido de grado casi armamentístico fuera de Fordow antes del ataque del domingo y podría estar ocultándolo, junto con otros componentes nucleares, en lugares desconocidos para Israel, Estados Unidos y los inspectores nucleares de la ONU. Señalaron que las imágenes satelitales de Maxar Technologies mostraban una "actividad inusual" en Fordow entre jueves y viernes, con una larga fila de vehículos esperando frente a una entrada de la instalación. Una fuente iraní de alto nivel dijo a Reuters el domingo que la mayor parte del uranio altamente enriquecido al 60%, casi apto para armas, había sido trasladado a un lugar no revelado antes del ataque estadounidense. "No creo que se pueda hacer nada más que retrasar su programa nuclear unos años", dijo Jeffrey Lewis, del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales de Monterey. Es casi seguro que hay instalaciones que desconocemos.

Irán lleva mucho tiempo insistiendo en que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

Pero en respuesta a los ataques de Israel, el parlamento iraní amenazó con retirarse del Tratado de No Proliferación, la piedra angular del sistema internacional que entró en vigor en 1970 para detener la proliferación de armas nucleares, poniendo fin a la cooperación con el OIEA.

“El mundo se va a quedar a oscuras sobre lo que puede estar haciendo Irán”, declaró Daryl Kimball, director ejecutivo del grupo de defensa Arms Control Association.

Reuters habló con cuatro expertos que revisaron las imágenes satelitales de Maxar Technologies de Fordow, que muestran seis agujeros perfectamente espaciados en dos grupos en la cresta de la montaña bajo la que se cree que se encuentra la nave que alberga las centrifugadoras.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo a periodistas que siete bombarderos B-2 lanzaron 14 bombas de precisión de 30.000 libras diseñadas para penetrar hasta 60 metros en instalaciones subterráneas como Fordow.

Caine dijo que las evaluaciones iniciales indicaron que los sitios sufrieron daños extremadamente graves, pero se negó a especular sobre si alguna instalación nuclear permanecía intacta.

Eveleth dijo que las imágenes Maxar de Fordow y los comentarios de Caine indicaban que los B-2 lanzaron una carga inicial de seis MOP sobre Fordow, seguida de seis más exactamente en los mismos lugares.

La Operación "Midnight Hammer" también tuvo como objetivo la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, dijo, y golpeó en Isfahan, el mayor centro de investigación nuclear del país. Hay otras instalaciones nucleares cerca de la ciudad.

Israel ya había atacado Natanz y el Centro de Investigación Nuclear de Isfahan en su guerra de 10 días con Irán.

Albright dijo en un post en X que las imágenes satelitales de Airbus Defence and Space mostraban que los misiles Tomahawk habían dañado gravemente una planta de uranio en Isfahan y un agujero de impacto sobre las naves subterráneas de enriquecimiento en Natanz causado al parecer por una bomba que "probablemente destruyó la instalación".

Albright cuestionó el uso de misiles de crucero en Isfahan, afirmando que esas armas no podían penetrar en un complejo de túneles cercano al principal centro de investigación nuclear que se cree que es aún más profundo que Fordow. El OIEA dijo que las bocas de los túneles "fueron impactadas".

Señaló que Irán informó recientemente al OIEA que planeaba instalar una nueva planta de enriquecimiento de uranio en Isfahan. (Reporte de Jonathan Landay y Milan Pavacic; Editado en español por Javier Leira)