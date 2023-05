Imágenes por satélite muestran petroleros detenidos por Irán

Esta imagen por satélite de Planet Labs PBC muestra el petrolero detenido por Irán Advantage Sweet ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el sábado 6 de mayo de 2023. Imágenes por satélite analizadas el 7 de mayo de 2023 por The Associated Press mostraba la ubicación de los dos petroleros interceptados hace poco Irán en medio de tensiones con Occidente. (Planet Labs PBC via AP)