Imai lanza entrada sin carreras y recibe un pelotazo en su debut de exhibición con Astros

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El lanzador derecho japonés Tatsuya Imai lanzó una entrada sin permitir carreras con 10 lanzamientos y fue golpeado por una línea de regreso al montículo en su debut de los entrenamientos de primavera con los Astros de Houston el jueves ante los Mets de Nueva York

Imai permitió un sencillo abriendo la entrada a Marcus Semien, cuyo batazo fuerte rebotó en la parte baja de la pierna derecha del lanzador y se fue a territorio de foul. Un preparador físico lo revisó e Imai se mantuvo en el juego. Terminó la entrada con un elevado dentro del cuadro de Mike Tauchman y un rodado para doble matanza de Bo Bichette

Imai, de 27 años, fue elegido tres veces al Juego de Estrellas en Japón antes de acordar en enero un contrato de tres años y US$54 millones con los Astros. Houston perdió al dominicano Framber Valdez cuando se marchó como agente libre y firmó con Detroit

Ocho de los 10 lanzamientos de Imai fueron strikes, y lanzó únicamente sinkers y cambios. Las tres pelotas puestas en juego —ninguna salió del cuadro— llegaron con cambios

Imai puso a Semien y a Tauchman en cuenta en 0-2. El rodado de Bichette que cerró la entrada hacia la tercera base llegó al primer lanzamiento, un cambio de 87 mph

Imai terminó la temporada pasada con marca de 10-5 y efectividad de 1,92 con los Seibu Lions de la Liga del Pacífico, y ponchó a 178 en 163 2/3 entradas. En ocho temporadas con Seibu tuvo foja de 58-45 y efectividad de 3,15

Su contrato con los Astros incluyó un bono por firma de US$2 millones y salarios de US$16 millones este año y de US$18 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Según su desempeño en 2026, su salario de 2027 aumentaría en US$2 millones por cada uno de los umbrales de 80, 90 y 100 entradas, y su salario de 2028 subiría en un millón de dólares por cada nivel. Puede rescindir el contrato después de las temporadas 2026 y 2027

