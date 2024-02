El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, negó este martes que vaya "a señalar a ningún jugador" por sus errores en la ida de semifinales de la Copa del Rey, que acabó 0-0 frente al RCD Mallorca, y así defendió al delantero Umar Sadiq tras su mala noche en Son Moix.

"Situaciones de esas hay en muchos partidos. Lo que nos gustaría es que hubieran acabado en gol. Pero de situaciones como las que hoy ha tenido Sadiq y las ha fallado se ven en muchos partidos. Yo desde luego no voy a señalar a ningún jugador, más cuando se dejan la piel", comentó Alguacil en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Evidentemente lo que me gustaría es que hubiera acertado, creo que el equipo ha generado, hemos hecho situaciones de gol para poder sentenciar la eliminatoria y no lo hemos hecho, pero no es fruto de que Sadiq haya fallado", insistió el técnico 'txuri-urdin'.

En este contexto, Alguacil lamentó el empate sin goles en tierras baleares. "Nos vamos con una sensación de que les hemos dejado vivos viendo el segundo tiempo. Creo que en el primer tiempo ha habido mucha intensidad por parte de los dos equipos, un partido muy igualado", dijo.

"En el segundo tiempo hemos sido muy superiores, hemos generado ocasiones muy claras, no hemos acertado y los hemos dejado vivos. Ayer lo dije bien claro, sabiendo de la dificultad porque no hace no hace mucho aquí el Girona perdió contra un gran Mallorca, hoy creo que si alguno merecía ganar y más claramente hemos sido nosotros. Una pena que no hayamos acertado, sobre todo en ese segundo tiempo, porque ahora la eliminatoria aunque la juguemos en casa sigue abierta", reiteró.

A continuación, nuevamente respaldó a Sadiq. "Aquí cuando fallamos, fallamos todos. Ha habido también otro tipo de situaciones claras en las que el último pase no ha sido bueno y seguramente a ese no le señalamos, señalamos solo las más evidentes", argumentó al respecto.

"A nivel defensivo, creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Teníamos muy claro cómo queríamos presionar, también teníamos muy claro por dónde nos podían o querían meter mano. Creo que ahí el equipo ha llegado a un gran nivel, luego evidentemente hay que jugarlo y ya habéis visto que es una semifinal, los dos equipos con muchísima intensidad y en ese primer tiempo apenas ha habido ocasiones", relató.

Sobre por qué hizo las sustituciones tarde, Alguacil fue tajante: "Porque estábamos siendo muy superiores al Mallorca y entendía que no necesitaba hacer cambios; y lo habéis visto, hasta el final hemos sido superiores, los hemos sometido y hemos generado ocasiones".

"Queda mucho todavía para el partido de vuelta y esto es muy cambiante, así que nunca sabes. Igual de aquí a ese partido el Mallorca ha ganado todos sus partidos de Liga, nosotros los perdemos todos y decimos que el Mallorca es más favorito que la Real Sociedad", avisó.

Por último, Alguacil reivindicó con seriedad a sus pupilos. "Lo voy a dejar muy, muy, pero que muy claro: somos uno de los equipos más nobles de LaLiga. Y seguramente nos pitan muchas faltas, pero muchas que no son. Una cosa son las faltas que hacemos y otras las faltas que nos pintan. ¿Que si hay algún equipo más noble que la Real Sociedad? Buf, tengo muchas dudas y hoy lo hemos comprobado", concluyó.