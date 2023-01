Imanol Alguacil: "La primera vuelta de la Real es para quitarse el sombrero"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, felicitó a su equipo por una muestra más de una primera vuelta de "locura" tras empatar (0-0) ante el Real Madrid este domingo en el Santiago Bernanbéu, una actuación de "mucho mérito" por las bajas.

"No te diría que es como una victoria, porque buscábamos los tres puntos, pero conseguir un punto aquí tal y como hemos venido tiene un gran mérito. Nos hemos adaptado. Ha habido momentos que hemos sufrido, pero también hemos tenido nuestras ocasiones. No se puede pedir más, veníamos con muchas bajas y otros muy tocados. Hemos competido muy bien, me voy muy contento", valoró.

El técnico de los vascos se refirió en la rueda de prensa al nivel mostrado por su equipo a pesar de las muchas bajas, con ocasiones para responder a un Madrid que topó con Remiro. "Hay que adaptarse. Cero excusas, no importan las bajas, las lesiones ni el cansancio, hay que adaptarse, trabajar y seguir sumando", afirmó.

"La primera vuelta que han hecho es de quitarse el sombrero. Me parece una locura lo que ha hecho el equipo. Tanto en la Liga, Europa e incluso en la Copa. Esperemos que seamos capaces de que dure hasta el final de temporada", a√Īadi√≥.

El técnico 'txuri-urdin' fue preguntado por Take Kubo. "Fenomenal como el resto del equipo. Lo estamos cuidando mucho, lleva tres semanas sin poder entrenar. Solo compite, más no le puedo pedir. Ha estado muy cerca, ha hecho un gran trabajo defensivo también. Esta con el cuádriceps bastante tocado, tiene mucho para dar", dijo.

Por otro lado, Alguacil quiso hablar de sus canteranos antes que de Sorloth. "Destaco la entrada de los chavales también, en un Bernabéu empujando a su equipo, con el Madrid apretando. Sigo siendo un entrenador de la cantera. Sorloth, por eso hemos pagado, pero plus se lo dan los chicos. Tiene mucho mérito, demostrar la madurez que han demostrado. Trabajamos muy bien la cantera", confesó.

