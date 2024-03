El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró este lunes que "sería un bombazo" remontar ante el Paris Saint-Germain y avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones, al mismo tiempo que pidió "una noche mágica" en el Reale Arena para "acercarse" al objetivo y "poder soñar".

"El otro día estaba enfadado por ciertos motivos y además creo que eran justificados y ahora evidentemente tenemos un partidazo que no sabemos cuándo se va a poder volver a repetir aquí en el Reale Arena. Sabemos que es complicado, pero no tengáis ninguna duda que aunque es el PSG, uno de los candidatos está en la final, los jugadores y yo estamos pensando en ganar el partido y estar en cuartos", dijo Alguacil en la previa del partido ante los franceses de este martes (21.00).

Los vascos deberán darle la vuelta al 2-0 de París para conseguir el pase a los cuartos de final. Una empresa difícil de la que aleja a los pesimistas. "No entienden de fútbol, porque cuando muchos equipos han ido por detrás, ha habido sorpresas y eliminatorias que, no con un 2-0 sino con una diferencia mucho mayor, a los equipos que tenían esa diferencia en contra han sido capaces de darle la vuelta", advirtió.

"No tengo ninguna duda que si el equipo mañana se comporta como se comportó el día que jugamos el partido de ida, sobre todo en la primera hora, el equipo es capaz de hacer ese primer gol, meterse en la eliminatoria y con el apoyo de nuestro público ser capaces de dar la vuelta. No lo digo por hacer soñar, es porque lo demostramos durante la primera hora que jugamos allí y ellos lo saben", agregó sobre los ingredientes para estar entre los ocho mejores de la competición.

Alguacil insistió en que deben sacar a relucir la versión de la Real de hace tres semanas en la primera hora de partido en el Parque de los Príncipes, para que la remontada sea "mucho más sencilla". "Seguramente que eso nos acerca a olvidarnos de todo de donde venimos, porque mañana es un partido único, especial, diferente y entiendo que es así como lo tenemos que hacer", analizó.

"Sé lo duro que es irse a las horas que nos fuimos después de apoyar al equipo, algunos teniendo que hacer un viaje de dos horas o de tres para madrugar a las siete de la mañana después de haber animado al equipo y encima quedándose fuera de la final. Es un mazazo fuerte para el aficionado y para los jugadores, para mí también, pero es fútbol. Pero por qué no mañana, ante todo un PSG, si sale todo a favor, darle la vuelta y poder soñar con una noche mágica", deseó.

"en parís fuimos capaces de jugarles de tú a tú, ¿por qué no mañana?"

El técnico reconoció que el equipo no pasa por su mejor momento, con un triunfo en nueve partidos, por lo que apuntó que recuperar la solidez atrás será "importante". "Son muchos goles recibidos a balón parado, cuando hemos sido un equipo muy fiable en los últimos años. Puedes entrenar muchas cosas, que luego si el jugador que le toca hacer una cosa u otra se despista... Es responsabilidad del jugador", criticó.

"Hecho la vista atrás, seguramente todos los que estáis aquí diríais que no íbamos a ser primeros de grupo, y fuimos capaces con el Benfica y el Inter. El PSG tiene una de las mejores plantillas de todos los equipos que participan en la Champions, es uno de los favoritos, pero es que fuimos capaces en la primera hora de jugar de tú a tú al PSG, de incluso ponernos por delante. Fueron detalles, por no decir regalos nuestros, los que hicieron que esta eliminatoria haya venido con un 2-0", lamentó.

Alguacil admitió que la plantilla sufre "problemas físicos, cansancio mental" y no está "en su mejor momento" por "muchos factores", también afectados por "el palo de Copa", eliminados en semifinales. "Pero lo que no tengo duda es que, bueno, este equipo es que ha jugado hace tres semanas, y hace tres semanas todos estamos de acuerdo que la primera hora que firma este equipo fue impresionante. Y estaba el PSG enfrente, y jugaban en su casa. Entonces, ¿por qué no hacerlo mañana?", defendió.

El de Orio, de 52 años, auguró un encuentro "algo más abierto" que en la ida, juegue o no juegue un Kylian Mbappé sin tantos minutos desde que se confirmó en los medios su salida del PSG en verano. "Mbappé es único. Si juega, va a estar fresco, y si no juega es que va a jugar otro jugador también de muchísima calidad y talento. Si algo le sobra al PSG son buenísimos jugadores en todas sus líneas", elogió al rival.

"Si somos capaces de acertar con el primer gol, sea el minuto que sea, estoy convencido que vamos a estar muy cerca de poder lograr ese segundo gol. Después habrá que tirar de oficio, de todo, para poder soñar y darle la vuelta a la eliminatoria", reiteró Alguacil que confirmó que Barrenetxea entra en la convocatoria porque es un partido en el que deben "agotar todas las balas".

Finalmente, el técnico alabó la trayectoria del equipo en las tres competiciones, "sabiendo lo complicado que es". "Hemos llegado hasta semifinales (en Copa). De momento, estamos en octavos (en Champions). Queremos estar en cuartos, no va a ser fácil, pero yo me lo creo y los jugadores también, y eso es lo más importante. Ojalá que mañana estemos todos contentos y abrazándonos, diciendo que estamos en cuartos, sería un bombazo", concluyó.