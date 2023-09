El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó las opciones de su equipo en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que va a enfrentar a su equipo contra el Inter de Milán, en el que si son capaces de sacar "su mejor nivel", van a estar "cerca de ganar".

"Prefiero centrarme en lo que podemos hacer nosotros, porque si verdaderamente somos capaces de sacar el mejor nivel de nuestro equipo, vamos a competir. Y si competimos, vamos a estar cerca de ganar", declaró en la rueda de prensa previa al partido.

Para Alguacil, el momento "es ma√Īana" y le importa estar bien siempre, "independientemente de quien est√© enfrente", pero ve a su equipo capacitado para hacerlo bien. "No sirve de nada hacerlo un d√≠a, o hacerlo por momentos, necesitamos continuidad, regularidad para ser de verdad un equipo fiable y un equipo 'top'", cont√≥.

El técnico recalcó el "potencial y dinamismo" de los italianos, tanto a la hora de presionar como a la hora de jugar el balón, lo que le permite dominar en muchos escenarios diferentes y adaptarse a los rivales. "Al Inter muchos equipos le han jugado replegados y no le han dado espacios y han caído, y al revés, otros han ido jugar el balón y también han caído", valoró.

"Prefiero no hablar del Inter, porque si empezamos a hablar de las fortalezas y de los grandes jugadores que son, alguno va a pensar 'pues mejor no salimos al campo', y ni mucho menos, tenemos que ser, más que nunca, nosotros mismos, disfrutar y salir a competir y a intentar ganar sabiendo lo que tenemos enfrente", remarcó.

Pese a ser el primer partido en Champions despu√©s de 10 a√Īos y a que es especial, por hacerlo con jugadores con los que lleva "desde el filial", tiene claro que pueden dar buena imagen. "Tenemos que disfrutar, pero disfrutar no es salir y a ver qu√© pasa, disfrutar es salir a competir y a intentar ganar sabiendo lo que tenemos enfrente", opin√≥.

En Champions se enfrentarán a "los mejores", por lo que deben salir "con ambición e ilusión", pero pensando en ganar y siendo "conscientes" de quién tienen enfrente. "Tenemos que tener todos claro el potencial que hay enfrente, esté quien esté", subrayó.

El equipo vasco tiene uno de los grupos m√°s complicados de la competici√≥n, donde adem√°s del Inter, √ļltimo subcampe√≥n, est√° el Benfica, que alcanz√≥ los cuartos de final. "Alguno que solo ve a la Real Sociedad y no le importa lo que pasa afuera, no lo sabe, pero los que sabemos del f√ļtbol, evidentemente sabemos de la dureza y del nivel de este grupo", destac√≥.

Alguacil tiene "la gran suerte" de tener en a m√°s de veinte jugadores disponibles, aunque no est√©n todos "a su mejor nivel f√≠sico", lo que le permite muchas alternativas de juego. "En lo √ļnico que pienso es en sacar el mejor once posible el mejor once posible y ma√Īana voy a hacer lo mismo", argument√≥.

El Reale Arena ser√° un factor clave este mi√©rcoles y el t√©cnico espera que los aficionados del Inter que se desplacen, se vayan "impresionados". "Ojal√° que ma√Īana, cuando acabe el partido, todos los italianos que vengan digan, madre m√≠a estos guipuzcoanos", concluy√≥.