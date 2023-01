Imanol Alguacil: "Son nueve partidos ganados y queremos el décimo"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, aseguró que quieren sumar el décimo partido consecutivo ganando, contra el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou y en los cuartos de final de la Copa del Rey, y seguir así con la buena dinámica pese a la baja de última hora de David Silva.

"No por venir de nueve victorias hay más opciones. Son nueve partidos seguidos ganados y queremos el décimo, vamos a ver si somos capaces", comentó el técnico en rueda de prensa.

Y es que la Real Sociedad afrona este duelo con nueve partidos seguidos ganando entre Liga y Copa. "La gente está hablando muy bien de la Real Sociedad y es verdad que llevamos 9 victorias y que es por algo, pero siempre he dicho que tenemos mucho que mejorar y mucho margen de mejora. Estamos sacando resultados pero tenemos que mejorar, y mucho", matizó.

"Mañana, si mostramos nuestra buena versión, pues para ganar a semejante rival tenemos que tener un gran día, ¿por qué no ganar? Son años sin ganar pero también estando cerca. Mañana no están David ni Merino pero no hay excusas", aseguró el técnico 'txuri-urdin'.

Sin miedo al rival ni al escenario, recordó que es un Barça-Real Sociedad y que quien gane estará en semifinales. "Lo afronto con la misma ilusión aunque llevemos no sé cuántos años perdiendo allí. Hay que jugar", señaló, en referencia a la mala racha donostiarra en Barcelona.

Eso sí, para poder repetir la gesta del Santiago Bernabéu de la última edición, cree que necesitan un gran partido. "El año pasado ganamos en el Bernabéu. Mañana, más allá del estadio y del rival, lo importante es lo que hagamos nosotros. Pero necesitamos un gran día", aseveró.

En cuanto a la baja de David Silva, lamentó no tener al canario. "Vamos a ver, a esperar a la resonancia. Parece que es el sóleo que tenía dañado, veremos si es la antigua cicatriz o una nueva lesión. No parece gran cosa. Pero para mañana no va a estar, y David es diferencial y estaba en un gran momento", reconoció.

Sobre su gesto serio en la comparecencia, y sobre no tirar cohetes, se mostró distendido. "Si queréis me pongo otra vez la bufanda pero no es el momento. Mañana, cero excusas. Podré estar más o menos... Pero para mañana en mi cabeza está el que ganemos. Siempre me he mostrado así, a veces con más sonrisas, pero en mi cabeza pasa que mañana vamos a ganar", se sinceró.

Por último, lamentó que el FC Barcelona no permita que haya afición donostiarra fuera de la zona visitante del estadio. "Es muy triste, es una pena. Pero bueno, no me voy a meter donde no me llaman. Pero es tristísimo que un aficionado no pueda representar a su equipo fuera de casa vestido con su camiseta. Mucha pena", alegó.

