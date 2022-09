Imanol Alguacil: "Tenemos motivos para estar orgullosos aunque no hayamos ganado"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró muy contento con la imagen dada por su equipo pese al empate firmado este sábado ante el Atlético de Madrid, y celebró "los minutos de muchísima calidad" que realizaron sobre todo en el primer tiempo.

"En el primer tiempo y fases del segundo hicimos el partido que hab√≠amos planteado y eso me hace sentir feliz independientemente de que ganemos o no. Creo que tenemos motivos para estar orgullosos aunque no hayamos ganado el partido", se√Īal√≥ Alguacil en rueda de prensa

Y es que la valoraci√≥n del t√©cnico realista es "buen√≠sima". "Espero que la afici√≥n est√© igual de contenta y orgullosa que yo. Dar las gracias a los jugadores por el espect√°culo que nos han brindado y a la afici√≥n por reventar otra vez el Reale Arena", a√Īadi√≥.

"En el primer tiempo hemos tenido minutos de muchísima calidad y más teniendo enfrente el equipo que teníamos", recalcó Alguacil, que admitió que bajaron "un 'poquito'" al final, pero que fue producto del "gran partido y la intensidad" que pusieron.

Por eso, pidió quedarse "con las cosas muy buenas que ha hecho este equipo ante uno de Champions". Ellos han tenido diez minutos en los que nos han empujado y metido atrás, pero hemos hecho 80 muy buenos", afirmó. "El día del FC Barcelona caímos una barbaridad en lo físico, pero dije que íbamos a mejorar y hoy se ha visto otra versión, y a nivel de juego creo que aquel día fue muy bueno", destacó.

Sobre el gol de Umar Sadiq, reci√©n fichado, confes√≥ que no le hab√≠a "sorprendido porque lo ha venido haciendo en el Almer√≠a hasta el √ļltimo d√≠a". "Adem√°s, est√° rodeado de buenos jugadores y por eso todos los de arriba pueden lucir, aqu√≠ no hay individualidades", manifest√≥ el guipuzcoano, feliz de que "se abra m√°s el abanico de poder contar con gente importante".

"La madurez hay que demostrarla partido a partido. En otros momentos hemos pecado de ser valientes y estos son pasos que hay que dar. No porque hoy hayamos sido capaces de sacar un punto, que tiene mucho mérito por el partido que hemos hecho, no hay que decir que tenemos madurez, eso hay que demostrarlo día a día", subrayó Alguacil.