Imanol Alguacil valora al Barça campeón: "Donde han ganado una barbaridad es en el plano defensivo"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afirmó este sábado que los jugadores del FC Barcelona "han ganado una barbaridad", con Xavi Hernández a los mandos, "en el plano defensivo" durante LaLiga Santander 2022/23, culminada con el título para el conjunto culé con varias jornadas de antelación.

"Yo creo que la calidad la mantienen a nivel individual. En colectivo, creo que es una plantilla de muchísimo nivel técnico. Pero es que luego Xavi les ha dotado de matices muy ricos a nivel ofensivo. Pero sobre todo, creo que donde han ganado una barbaridad es en el plano defensivo", comentó Alguacil ante los micrófonos de DAZN.

Pese a ser ya campeón, el equipo blaugrana cayó por 1-2 ante la Real Sociedad. "Hay veces que hay campos en los que, no sabes por qué, pues cuesta ganar. Yo tengo muy claro cuál es el porqué: porque enfrente, habitualmente, hay un poderosísimo equipo como el FC Barcelona, que siempre todos los años tiene grandísimas plantillas", destacó.

"Lo dije ayer, antes de la previa, últimamente no estábamos tan lejos. Pero bueno, hace falta acertar para ganar este tipo de partidos y que ellos no tengan el día, y hoy así ha sido", añadió Alguacil, cuyos pupilos mantienen la cuarta plaza y cada vez ven más cerca su clasificación para la Liga de Campeones del próximo curso.

"Es verdad que ellos venían de celebrar el título durante la semana, nosotros nos jugamos mantener la cuarta posición y seguir peleando por entrar en Champions. Y seguramente eso también ha servido para que nosotros hayamos ganado el partido", resumió el técnico del equipo 'txuri-urdin'.

De nuevo, Alguacil repasó las claves del Barça campeón liguero. "Es un equipo que está bien trabajado defensivamente, que trabajan los 11 jugadores. Evidentemente para haber solo encajado 13 goles, con los dos de hoy 15, faltando tres jornadas, quiere decir que defensivamente hacen un gran trabajo", reiteró.

"Hoy hemos tenido el acierto y hemos sido capaces de hacer dos en un campo que... bueno, vosotros lo habéis visto durante todo el año", espetó Alguacil, aludiendo a la racha positiva del Barça en el Camp Nou. "Es muy complicado generar ocasiones y nosotros hoy hemos sido capaces de hacer dos, las hemos generado y hemos estado acertados", indicó.

Mientras tanto, Alguacil elogió a su plantilla. "Creo que ya lo hemos demostrado en los últimos años, incluso ha habido partidos de Europa en los que nos jugábamos muchos contra muy buenos rivales como Manchester [United], Nápoles, Leipzig. El equipo ha dado la talla. A veces hemos ganado, otras veces hemos perdido, pero siempre ha dado la talla", subrayó.

"Entonces, no me sorprende. Este mismo año hemos sido capaces de ganar al Madrid, hace no mucho. Empatamos también en el Bernabéu. Creo que si estamos cuartos es por méritos y lo que queremos es mantener ahora esta posición hasta el final. Ya queda menos, vamos a ver si lo conseguimos", concluyó confiado.

Europa Press