Imanol: "Poder ganar al Manchester y ser primero es la hostia"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, asegur√≥ que estar en disposici√≥n de ganar al Manchester United en el Reale Arena, en la √ļltima jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, y poder ser l√≠deres es "la hostia" teniendo en cuenta el estado de la plantilla y el nivel hist√≥rico de los ingleses.

"Son muchos los aficionados que piensan que ma√Īana podemos ganar el partido. Que al equipo le falte lo que le falta y que estemos pensando en que este equipo puede ganar al Manchester y ser primero, es la hostia", reconoci√≥ en rueda de prensa.

Tras lograr el pase a las eliminatorias, el √ļltimo objetivo para los donostiarras es ser primeros. "Nos jugamos el primer puesto y es lo que queremos ahora que hemos hecho lo que hemos hecho. Cuando sali√≥ el bombo todos firm√°bamos pasar de fase y llegamos al √ļltimo partido ganando todo, incluso en Old Trafford", celebr√≥.

"La noche que vamos a vivir ma√Īana no nos la quita nadie y se la han ganado los jugadores. Vamos a hacer lo posible para seguir siendo primeros, tendremos que hacer un 'partidazo' y meter por lo m√≠nimo dos goles, porque el Manchester va a atacar s√≠ o s√≠. Tenemos que salir mentalizados para ganar porque si no, no seremos capaces de acabar y decir que somos primeros, y es lo que queremos", pidi√≥ a sus jugadores.

Adem√°s, no quiere mirar al potencial del United, como no lo hizo antes de ganar en Old Trafford. "Si nos ponemos a pensar en todas las virtudes que tienen ellos, igual ma√Īana nos caen cuatro. Tengo que darle vueltas a eso y darles herramientas a las jugadores, como hicimos all√≠ que demostramos que con un partido valiente fuimos capaces de ganar. Nos sirve salir con valent√≠a y tambi√©n juntarnos y replegarnos y hacerlo bien", argument√≥.

"Va a estar el Reale a reventar y tenemos que salir a ganar el partido. Luego puede pasar como ante el Betis, que cometimos dos errores tras un gran partido. Pero está claro que les he dicho a los jugadores que para ganar vamos a tener que meter dos goles y la intención es salir a ganar y no a especular", reiteró.

De este modo estar√≠an m√°s cerca de lograr una noche hist√≥rica. "Ser√° una noche para el recuerdo si se gana, y eso conllevar√° ser primeros. Lo m√°s importante es que queremos ganar ma√Īana, ante uno de los mejores equipos a nivel europeo. El factor m√°s importante estar√° en el verde y ah√≠ los jugadores de momento lo han hecho de '10'. A ver si terminamos con final feliz la fase de grupos", concluy√≥.

Europa Press